Strip crtač, književnik, prevoditelj i scenarist Darko Macan u razgovoru za Telegram pričao je o svojoj karijeri. Stripove je počeo crtati s osam godina, a radio je na velikim filmskim projektima poput Star Warsa, i to krajem 90-ih. Trebao je pisati scenarij za Marvelov film Kapetana Ameriku, a trenutno već šest godina radi za francuskog izdavača Delcourt. U početku je htio biti novinar, no ipak je otišao studirati povijest. Nije ga zanimalo toliko dnevno-političko novinarstvo koliko feljtoni. U vojsci je počeo slati svoje stripove na natječaje i u razne redakcije. Prve crteže, ali i tekstove počeli su mu objavljivati u Sportskim novostima, a onda i u Siriusu. 90-ih radi za Modru lastu. Tu kreće pisati i za djecu. Za vrijeme rata ostaje bez posla, pa se javlja na natječaj Dark Horse-a. Ubrzo tu počinje raditi Star Wars stripove, a kasnije i za Marvel. Na pitanje kako je crtati za Francuze, kaže da je važno samo da su ljudi lijepi. Na Balkanu je to potpuno drugačije. Sve je ružno, svi crtamo u najboljem slučaju ovaj neki gradski zagrebački šminkeraj koji nije Bog zna što i to je najelegantnije što uspijevamo. Inače uglavnom crtamo prljave, ružne i zle. Ono čime smo okruženi.