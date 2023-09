Zavadi pa vladaj

Ako pogledamo političku pozadinu i političku motivaciju ovog rata zbog žita, vjerojatnije je da je to tek faza u procesu političkog slabljenja srednjoeuropskih država članica EU-a koje su dobile na političkoj težini nakon ruske invazije na Ukrajinu. EU je odlučio ukinuti zabranu izvoza ukrajinskog žita u susjedne države mjesec dana prije parlamentarnih izbora u Poljskoj. Potez je, očito, usmjeren na slabljenje vladajuće konzervativne stranke. No unutareuropski je razdor produbljen. U žestokim njemačkim osudama poljskog unilateralnog poteza teško je ne vidjeti i osvetu za nesmiljenu poljsku kritiku njemačke energetske politike koja je Europu učinila plinski ovisnom o Rusiji. No, neupitno, ona širi unutareuropske podjele između stare i nove Europe i udaljava Ukrajinu od EU-a, kojem ionako nije blizu. Višnja Starešina za Lider.