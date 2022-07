Naglasimo: pod američkim pokroviteljstvom

Najvjerojatniji razlog Johnsonove iznuđene ostavke je ipak – Brexit. Izgleda da je Johnson suviše dosljedno radio na sporazumu Brexitu, a i nakon toga ga je suviše doslovce shvaćao i provodio, generirajući stalni sukob s EU-om. Počelo je to smetati i britanske privilegirane prekooceanske partnere. Jer novi odnos snaga i novi poredak ne trpe sukob Velike Britanije i EU-a. Europa treba nekoga tko će joj pomoći u osmišljavanju vanjske i obrambene politike. Velika Britanija je jedina bila kapacitirana za to. To novo post-Brexit savezništvo je i uvjet daljnjeg jačanja uloge Velike Britanije na globalnoj sceni. S Borisom Johnsonom kao simbolom najtvrđeg Brexita ono nije bilo moguće. Zato je Boris morao otići. Višnja Starešina