Danas (20:00)

Kuhačom do zvijezda

Stevo Karapandža: Od djedove pekarnice do legende malih ekrana

Nova sezona dokumentarne serije Varoški amarcord istražuje kako odrastanje u maloj sredini oblikuje velike sudbine. U prvoj epizodi, koja je na TV-u sutra u 20:15 na HRT1, pratimo životni put Steve Karapandže. Prva istinska kulinarska zvijezda ovih prostora prisjeća se skromnih početaka kada je u Zagreb stigao u posuđenoj odjeći. Serijal kroz intimnu „proustovsku“ šetnju djetinjstvom otkriva kako su upornost i talent pretvorili dječaka iz provincije u gastronomsku ikonu. HRT

Karapandža Kod nas doma evocira uspomene na svoje djetinjstvo u Gornjoj Trebinji kod Karlovca, gdje je u djedovoj pekarnici i očevoj gostionici dobio prve lekcije o radu i mirisima domaće hrane. Opisuje svoj strelovit uspon od mladog kuhara u zagrebačkoj Esplanadi do šefa kuhinje u Intercontinentalu, što mu je otvorilo vrata legendarne emisije “Male tajne velikih majstora kuhinje” koju je vodio punih 18 godina. Danas kao umirovljenik uživa u Lovranu, gdje održava vlastiti vrt, bori se s upornim bambusom i sudjeluje u tradicionalnom spremanju divovskih fritaja sa šparogama za turiste. Iako je svjetski priznat chef, priznaje da mu je i dalje najdraže jelo obična domaća maneštra od bobića, koju rado naručuje kad god ima priliku.


23.12.2025. (08:00)

A kolike su plaće u Pekingu?

Goran Milić ima novu putopisnu seriju, ovaj put je išao u Kinu

Milić u emisiji Kod nas doma govori o iskustvima iz Kine, jezičnim barijerama i brzom tehnološkom napretku. Ističe da Kina, iako komunistička već 80 godina, u posljednjem desetljeću bilježi snažan rast životnog standarda, osobito kroz električna vozila i digitalne usluge poput dostave kave dronovima. Uspoređuje produktivnost Kineza s Amerikancima, Nijemcima i Hrvatima te naglašava naporan model rada 9-9-6. Kina je, tvrdi, napustila sovjetski model i vratila se vlastitoj tradiciji, Konfuciju i obiteljskim vrijednostima. What’s up Kina krenula se prikazivati jučer navečer.

26.09.2025. (13:00)

Kad ti komet projuri brže od susjedovog Golfa

Radonić i Despot: Novi svemirski gosti i stari lunarni planovi

U emisiji “Kod nas doma” Danijel Despot i Ante Radonić govorili su o svemirskim novostima. Posebno je istaknut komet 3I Atlas, treći međuzvjezdani posjetitelj Sunčevog sustava, koji je ujedno i najbrži poznati objekt. Orbiteri će ga snimati kod Marsa. Radonić je spomenuo i asteroid Apophis, koji će 2029. proći bliže Zemlji od geostacionarnih satelita, no bez opasnosti – prilika je to za istraživanje. Također je najavio novu klasu NASA-inih astronauta, s većinom žena, koji se pripremaju za povratak na Mjesec i buduće misije na Mars. HRT