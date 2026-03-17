Kuhačom do zvijezda

Nova sezona dokumentarne serije Varoški amarcord istražuje kako odrastanje u maloj sredini oblikuje velike sudbine. U prvoj epizodi, koja je na TV-u sutra u 20:15 na HRT1, pratimo životni put Steve Karapandže. Prva istinska kulinarska zvijezda ovih prostora prisjeća se skromnih početaka kada je u Zagreb stigao u posuđenoj odjeći. Serijal kroz intimnu „proustovsku" šetnju djetinjstvom otkriva kako su upornost i talent pretvorili dječaka iz provincije u gastronomsku ikonu.

Karapandža Kod nas doma evocira uspomene na svoje djetinjstvo u Gornjoj Trebinji kod Karlovca, gdje je u djedovoj pekarnici i očevoj gostionici dobio prve lekcije o radu i mirisima domaće hrane. Opisuje svoj strelovit uspon od mladog kuhara u zagrebačkoj Esplanadi do šefa kuhinje u Intercontinentalu, što mu je otvorilo vrata legendarne emisije “Male tajne velikih majstora kuhinje” koju je vodio punih 18 godina. Danas kao umirovljenik uživa u Lovranu, gdje održava vlastiti vrt, bori se s upornim bambusom i sudjeluje u tradicionalnom spremanju divovskih fritaja sa šparogama za turiste. Iako je svjetski priznat chef, priznaje da mu je i dalje najdraže jelo obična domaća maneštra od bobića, koju rado naručuje kad god ima priliku.