Kad ti komet projuri brže od susjedovog Golfa

U emisiji “Kod nas doma” Danijel Despot i Ante Radonić govorili su o svemirskim novostima. Posebno je istaknut komet 3I Atlas, treći međuzvjezdani posjetitelj Sunčevog sustava, koji je ujedno i najbrži poznati objekt. Orbiteri će ga snimati kod Marsa. Radonić je spomenuo i asteroid Apophis, koji će 2029. proći bliže Zemlji od geostacionarnih satelita, no bez opasnosti – prilika je to za istraživanje. Također je najavio novu klasu NASA-inih astronauta, s većinom žena, koji se pripremaju za povratak na Mjesec i buduće misije na Mars. HRT