Rad za opće dobro obično je pravosudna alternativa zatvorskoj ili novčanoj kazni, ali u Hrvatskoj ga obavljaju i najsiromašniji – ne zato što su nešto skrivili, već zato što ovise o zajamčenoj minimalnoj naknadi (ZMN), mjeri socijalne pomoći koju država uvjetuje besplatnim radom za opće dobro između 60 i 90 sati rada mjesečno. Radno sposobni samac ima pravo na 160 eura zajamčene minimalne naknade na mjesec, a rad za opće dobro može trajati do 90 sati mjesečno – dakle, po ovoj formuli on za svaki sat rada dobije 1,77 eura. Ako se korisnik naknade ne odazove na poziv za rad za opće dobro, naknada mu se oduzima, a ponovno je može početi primati tek za 6 mjeseci. Ovo je problematično jer je ZMN često jedini izvor financijskih sredstava što znači da na pola godine ostaju bez apsolutno ikakvih primanja. H-alter