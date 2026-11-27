Političari si uzimaju statistiku kako im paše, ma tko bi rekao?
Što kažu brojke o siromaštvu: Plenković neprecizan, Burić izvukla podatke za samo jednu godinu
Tijekom saborske rasprave o proračunu Andrej Plenković i Majda Burić selektivno su tumačili statistiku o siromaštvu, ocjenjuje Faktograf. Premijer je točno naveo da je stopa teške materijalne i socijalne deprivacije pala na dva posto, no pogriješio je rekavši da je 2016. iznosila 8,4 posto umjesto 7,3 posto, dok je opća stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj ostala nepromijenjena (19,5 posto). Tvrdnja Majde Burić da siromaštvo raste jedino u Zagrebu točna je samo pri usporedbi 2024. i 2025. godine. Gleda li se cijeli mandat zagrebačke vlasti od 2021., stope rizika od siromaštva u Zagrebu zapravo su pale, dok su rasle u Panonskoj i Jadranskoj Hrvatskoj.