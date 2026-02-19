Make globalni BDP great again

Globalni BDP mora rasti 2,6% godišnje za iskorjenjivanje siromaštva - Monitor.hr
Globalni BDP mora rasti 2,6% godišnje za iskorjenjivanje siromaštva

Unatoč prevladavajućem pesimizmu, povijest potvrđuje nevjerojatan ljudski napredak. Knjiga A Century of Plenty nudi ambicioznu viziju: do 2100. godine cijeli svijet može doseći današnji životni standard Švicarske. Za taj pothvat globalni BDP po stanovniku treba rasti 2,6% godišnje, što je tek neznatno iznad povijesnog prosjeka. Uz dekarbonizaciju energije, tehnološke inovacije i pametno korištenje resursa, planet može uzdržavati 12 milijardi ljudi bez ekološkog kolapsa. Glavna prepreka nije nedostatak resursa, već politička volja i društveni pesimizam. Gospodarski rast ostaje ključni alat za univerzalni prosperitet i rješavanje klimatskih kriza. Poslovni


