Što su slavni glumci radili prije nego što su osvojili Hollywood? Timarili lavove, čistili golf igrališta, radili na porno setovima... - Monitor.hr
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Crveni tepih je došao kasnije

Što su slavni glumci radili prije nego što su osvojili Hollywood? Timarili lavove, čistili golf igrališta, radili na porno setovima…

Prije nego što su postali svjetske zvijezde, brojni su glumci zarađivali za život obavljajući neobične poslove. Christopher Walken nastupao je kao krotitelj lavova u putujućem cirkusu, dok su Whoopi Goldberg i Danny DeVito radili u pogrebnoj industriji – ona je šminkala pokojnike, a on im je uređivao frizure. Hugh Jackman zabavljao je djecu kao klaun Coco, Brad Pitt je u kostimu kokoši privlačio goste ispred restorana brze hrane, a Matthew McConaughey tjerao je pasance s golfskog terena. Prije proboja na male ekrane, Jon Hamm radio je kao scenograf u porno industriji, na snimanjima erotskih filmova. Index


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