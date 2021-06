Kako je bačena kocka, pokazat će nam večeras Škotska

Osim relativno loše igre hrvatske reprezentacije, dosad smo mogli gledati dosta taktičkog i selekcijskog lutanja u odnosu na ono što je reprezentaciju dovelo do završnog turnira. Zbog toga smo odlučili pogledati na kojim pozicijama i s kakvom uspješnošću su od početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo do pred početak prvenstva za Hrvatsku nastupali reprezentativci koje je izbornik Zlatko Dalić uvrstio na svoj konačni popis za natjecanje. To nam sigurno neće dati odgovor na to tko će startati ili tko bi bio bolja opcija, ali svakako će nam dati uvida u minutažu koju je pojedini igrač imao na nekoj poziciji u dosadašnjim utakmicama. Odnosno, u kolikoj mjeri se počelo eksperimentirati netom prije ili na samom Euru. Telesport