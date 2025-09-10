Ne brkati s ruskom princezom

Strah od anestezije javlja se kod 10–30 % pacijenata, dok se strah od postoperativne boli bilježi kod 60–70 %. Najčešća pitanja pacijenata odnose se na buđenje nakon operacije i moguće nuspojave poput mučnine ili vrtoglavice. Anesteziolozi naglašavaju da je anestezija danas sigurnija no ikad, uz individualno planiranje i stalno praćenje vitalnih funkcija. Nuspojave su uglavnom blage i kratkotrajne, dok su ozbiljne komplikacije iznimno rijetke. Razvoj farmakogenetike, novih anestetika i robotike dodatno će povećati sigurnost, a razgovor s anesteziologom ključan je za otklanjanje straha. HRT