Ne brkati s ruskom princezom

Strah od anestezije prisutan kod trećine pacijenata, ali moderna medicina jamči sigurnost

Strah od anestezije javlja se kod 10–30 % pacijenata, dok se strah od postoperativne boli bilježi kod 60–70 %. Najčešća pitanja pacijenata odnose se na buđenje nakon operacije i moguće nuspojave poput mučnine ili vrtoglavice. Anesteziolozi naglašavaju da je anestezija danas sigurnija no ikad, uz individualno planiranje i stalno praćenje vitalnih funkcija. Nuspojave su uglavnom blage i kratkotrajne, dok su ozbiljne komplikacije iznimno rijetke. Razvoj farmakogenetike, novih anestetika i robotike dodatno će povećati sigurnost, a razgovor s anesteziologom ključan je za otklanjanje straha. HRT


12.05. (11:00)

I anestezija je seksistička, samo toga nije bila svjesna

Zašto žene drugačije reagiraju na anesteziju? Hormoni, enzimi i stari (muški) standardi

Žene i muškarci različito reagiraju na anesteziju zbog hormonalnih, neurofizioloških i enzimskih razlika. Estrogen i testosteron utječu na osjetljivost mozga na anestetike, pri čemu žene često trebaju više lijeka za jednaku razinu nesvijesti, ali se iz nje brže bude. Uz to, žene jače reagiraju na opioide, ali i brže metaboliziraju lijekove, što otežava precizno doziranje. Tradicionalni anesteziološki protokoli, temeljeni na muškim uzorcima, ne uzimaju te razlike u obzir, no nova EEG-tehnologija obećava individualiziraniji i sigurniji pristup. Igor Berecki za Bug