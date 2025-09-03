Street art koji oživi: Crtež trči brže kako vlak ubrzava - Monitor.hr
Danas (16:00)

Voziš se i gledaš crtić

Street art koji oživi: Crtež trči brže kako vlak ubrzava


03.06. (23:00)

Kad ti zid objasni Platona bolje od profesora

Banksyjev svjetionik iz špilje: sjenka, stupić i identitet

Banksy je u Marseilleu predstavio novi mural koji filozofski parafrazira Platonovu špilju – zahrđali stupić baca sjenku svjetionika, uz natpis: “Želim biti ono što si ti vidio/vidjela u meni.” Ovaj rad poziva na razmišljanje o identitetu, potencijalu i percepciji, nastavljajući Banksyjevu tradiciju spajanja vizualne umjetnosti i duboke filozofske provokacije. Od Schopenhauera do Foucaulta, njegova djela postaju moderni traktati – samo s više spreja i manje fusnota. tportal

05.02. (14:00)

Street art je mrtav, živio street art!

Street art u galeriji: umjetnost, subverzija ili dekoracija?

Izložba Zagrebačka street art scena u Galeriji VN donosi fragmentiran kolaž paste-upova sa Zagreb Street Art Festivala, prikazujući raznolikost ulične umjetnosti. No, premještanjem u galerijski prostor gubi se njezina subverzivnost, a institucionalizacija street arta otvara pitanje autentičnosti. Istodobno, dok gradske vlasti podržavaju murale, masovno brišu grafite, stvarajući selektivnu vizualnu politiku. Umjetnici poput Cheza upozoravaju na nedostatak legalnih zidova za mlade, dok institucionalizirani street art riskira postati ukras gentrifikacije. Dakle, sloboda izražavanja ili kapitalizacija pobune – što nam ostaje? Kulturpunkt

14.11.2022. (13:00)

Nije svaki 'fart' street art

Sufinanciranjem obnova fasada i oštrijim kaznama žele stati na kraj ilegalnim grafitima

Da bi spriječio taj vandalizam, kako gradska vlast naziva crtanje raznih simbola i poruka po gradskim fasadama, Grad Zagreb financirat će čišćenje i uklanjanje grafita u središtu grada u stopostotnom iznosu, a za ostale dijelove grada spreman je financirati 80 posto tih troškova. Za Zagrepčane koji su suvlasnici tih privremeno uništenih fasada postoji samo jedan uvjet: da čišćenje svakoga sljedećega grafita financiraju sami, odnosno iz pričuve, kako bi se ilegalne grafitere obeshrabrilo da ponovno troše boju i riskiraju da budu uhvaćeni. Pojačat će komunalne redare, ali i kazne za one koji budu uhvaćeni. One se penju i do 2 tisuće kuna. Lider

23.01.2022. (15:34)

Blackbook Croatia: Po prvi put objedinjeni radovi hrvatske graffiti scene