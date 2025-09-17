Strip na stolu, grafiti na zidu, party u džepu

19. Međunarodni festival alternativnog kazališnog izričaja FAKI započinje umjetničkim rezidencijama koje će tokom svibnja istraživati ideju elite kroz ples, performans, video, zvuk, tekst i glazbu. Umjetnici rade i žive u istom prostoru promatrajući kako interakcija sa zajednicom oblikuje umjetničko djelo koje stvaraju. Veza između kulture, umjetnosti i političkih praksi uspostavlja se svaki dan. Društveni eksperiment usmjeren prema proizvodnji osobnog iskustva drugih modela življenja te ostvarivanja zajedništva, obrađen umjetnički i sociološki, približava umjetnika, takazvanog drugog, zajednici. Rezultati umjetničkih procesa bit će prikazani na festivalu od 24.5. do 29.5.2016., kad će u 6 dana ukupno biti izvedeno 28 predstava i performansa u više različitih prostora AKC Medika.

Ovogodišnji FAKI je posvećen otpornosti na elitu. Kazalište je kao skupa kolektivna umjetnost vremenom postalo buržujskom umjetnošću i služi kao mjesto na kojem se elita okuplja te svojom odsutnošću i nezainteresiranošću oslabljuje poruku i izričaj medija, odnosno umjetničkog djela. Američko­meksički duo YAYA COLLABORATIONS afirmira mekoću tijela koju formalni suvremeni ples isključuje. Trenirana, umjetna ranjivost kojom plesači očaravaju publiku može štititi izvođača od istinske ranjivosti njegove osobitosti.

Plesačice Liv Fauver i Kata Cots, koje su 2.5. pristigle u Zagreb iz Seattlea i Tijuane, u radu „Soft Associations“ nastojat će razotkriti estetske konstrukte koji ograničavaju naša iskustva suvremenog plesa te pokazati ekonomiju plesnih tijela svjesno i otvoreno štedeći vlastita tijela.

2.5. je u zagrebački AKC Medika pristigao i izvedbeni kolektiv iz Linza RED BUTTON, kojeg čine mlade koreografkinje, plesačice i video umjetnice Sonia Borkowicz, Elsa Mourlam, Izabela Soldaty i Vilte Svarplyte. Red Button je nastao na studiju suvremenog plesa na Sveučilištu Anton Bruckner, kad su četiri studentice viših godina razvile zajednički kritički odnos prema gradu u koji su došle živjeti zbog željenog studija te odlučile svoje iskustvo sistematizirati u jedinstveno koreografsko istraživanje urbanog plesnog tijela. Na FAKI­jevoj rezidenciji stvorit će eksperimentalnu plesnu predstavu “Spectaculat’or” , istražujući društvene koncepte ponašanja, preuzimajući tjelesne izraze iz gradskog okruženja te transponirajući zvučno­vizualnu sliku urbane svakodnevnice u originalnu elektronsku glazbeno­vizualnu manifestaciju.

U predstojećim tjednima, djevojkama će se na rezidenciji pridružiti australska plesna kompanija ANYTHING IS VALID DANCE THEATRE iz Pertha s predstavom “When We First Met”, varšavsko­londonska kazališna grupa JAJAJANENENE s predstavom “How the Hares Are Dying”, američka umjetnica nastanjena u Berlinu Sura Hertzberg s performansom “Straight­jacket”, te londonski umjetnički duo Gabi Serani i Chan Sze­Wei s projektom „Talk to me and I slap you“.

Izvedbeni program FAKI­ja, otvoren i besplatan za javnost.

