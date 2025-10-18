Zagreb otvara legalni “Hall of Fame” za grafite - Monitor.hr
Kad zidovi progovore

Zagreb otvara legalni “Hall of Fame” za grafite

Zagreb dobiva novo legalno mjesto za grafite i murale – potporne stupove mosta na Zavrtnici/Branimirovoj pretvara se u “Hall of Fame”. Otvorenje u subotu, 18. listopada, obilježit će cjelodnevni događaj “Piece of Zagreb” s radionicama, glazbom i oslikavanjem od strane 30 umjetnika. Projekt podržava Grad Zagreb, HŽ Infrastruktura i kolektiv Graffiti na Gradele, promičući urbanu kulturu, kreativnost i edukaciju mladih. Ovo je važan korak za razvoj gradske street art scene i jačanje kulturnog identiteta Zagreba. Muzika, Ravno do dna


Slične vijesti

Danas (11:00)

Kad imaš njihovog šefa, boje su ti jedina legalna terapija protiv depresije

Zbog sive boje nema ljubavi: Rusi u borbi protiv depresije i pada nataliteta

Rusija se, unatoč tipičnoj slici sivih sovjetskih zgrada, sve više okreće šarenoj arhitekturi. Monokromna arhitektura naišla je na kritiku stručnjaka i građana jer negativno utječe na orijentaciju, učinkovitost rada, pa čak i natalitet. Arhitekti smatraju da raznobojne fasade i murali, prenoseći ideju veselih dječjih igrališta, pomažu boljem snalaženju u prostoru. Na Dalekom Sjeveru, gdje prevladava crno-bijeli pejzaž, jarke boje su praktički neophodne za borbu protiv depresije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se bojama treba oprezno rukovati te da se često koriste za prikrivanje građevinskih nedostataka. Green

09.04. (13:00)

Kaj ti stara radi Zadar?

Novi serijal Grafiti: Zbog ulične umjetnosti u Hrvatskoj bilo je kazni, ali ne i zatvora

Većina ljudi koji hodaju ulicom i primijete da su zidovi pošarani pitaju je li to umjetnost ili zločin. Najsuhiji odgovor bi bio: kazneni zakon postoji, u njemu postoji stavka o oštećenju tuđe imovine u koju spada šaranje po zidovima. Ono što je sad tu važno za napomenuti je da su grafiti, ‘street art’ i murali vrste likovnog izražavanja u javnosti – kažu autori novog HRT-ovog serijala. U Zagrebu postoje brojni zidovi koji se 30 godina nisu čistili i sadrže slojeve raznih grafita i natpisa. Snimali su i u Berlinu i Japanu. U Tokiju se recimo čiste zidovi, a imaju i oštre kazne. Supkultura okuplja i legalne grafitere i muraliste koji se na neki način natječu tko će napraviti bolji rad. Najpoznatiji je umjetnik Banksy koji je sve digao na viši nivo, smatraju autori.

05.02. (14:00)

Street art je mrtav, živio street art!

Street art u galeriji: umjetnost, subverzija ili dekoracija?

Izložba Zagrebačka street art scena u Galeriji VN donosi fragmentiran kolaž paste-upova sa Zagreb Street Art Festivala, prikazujući raznolikost ulične umjetnosti. No, premještanjem u galerijski prostor gubi se njezina subverzivnost, a institucionalizacija street arta otvara pitanje autentičnosti. Istodobno, dok gradske vlasti podržavaju murale, masovno brišu grafite, stvarajući selektivnu vizualnu politiku. Umjetnici poput Cheza upozoravaju na nedostatak legalnih zidova za mlade, dok institucionalizirani street art riskira postati ukras gentrifikacije. Dakle, sloboda izražavanja ili kapitalizacija pobune – što nam ostaje? Kulturpunkt

14.09.2024. (09:00)

I uspio je

Grafit “ubij ženu” u Zagrebu napisao aktivist, kaže da je želio potaknuti raspravu

Svi natpisi u gradu su ‘ubij Srbina’, ‘ubij tovara’, ubij ovog, ubij onog – ubij drugačijeg. Je li tako? Nitko dosad se nije udostojio napisati direktno ‘ubij ženu’ da bi se eventualno potakla tema nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i sveprisutnog femicida za kojeg preventivni mehanizam uopće ne postoji osim na papiru. Ovo je, onako, direktno u kosti – rekao je Goran Pavić Sefo, koji tvrdi da je on napisao taj grafit na Trgu Bana Jelačića. I inače ispisujem grafite po gradu, prije ovog je bio ‘Bitno da su djeca dobro’ na puno frekventnih mjesta i vidim da se nitko time ne bavi. Svi natpisi koji su podložni za razradu teme su natpisi koje sam zadnjih godina smislio samo da bi potaknuo malo društvo da se nauči komunicirati problem. Index

23.02.2023. (21:00)

Kontra jumbo plakatima i reklamama

Javna umjetnost i urbana obnova

Za razliku od “visoke” umjetnosti koja je razumljiva samo uskom broju eksperata koji poznaju gramatiku ili formu djela, socijalna dimenzija javne umjetnosti leži u njezinoj interaktivnosti i uključivosti. U međuprostorima urbanih kapilara, na mjestima svakodnevnog života, umjetnička intervencija treba biti osjetljiva na lokalne prilike, promovirati osjećaj pripadnosti unutar zajednice ili reflektirati kolektivne brige i potrebe te procesima izvedbe težiti uključivanju građana i razvoju demokratskih praksi. Umjetnost u javnom prostoru, kao nešto vidljivo i pristupačno, oplemenjuje lokalitet pridajući mu specifičan genius loci koji se raspoznaje vizualnim i diskurzivnim putem. Upravo je zato recepcija od strane lokalne zajednice nužna za uspostavu dvosmjerne komunikacije kakvu umjetničke intervencije podrazumijevaju, ili barem priželjkuju. Kulturpunkt

14.11.2022. (13:00)

Nije svaki 'fart' street art

Sufinanciranjem obnova fasada i oštrijim kaznama žele stati na kraj ilegalnim grafitima

Da bi spriječio taj vandalizam, kako gradska vlast naziva crtanje raznih simbola i poruka po gradskim fasadama, Grad Zagreb financirat će čišćenje i uklanjanje grafita u središtu grada u stopostotnom iznosu, a za ostale dijelove grada spreman je financirati 80 posto tih troškova. Za Zagrepčane koji su suvlasnici tih privremeno uništenih fasada postoji samo jedan uvjet: da čišćenje svakoga sljedećega grafita financiraju sami, odnosno iz pričuve, kako bi se ilegalne grafitere obeshrabrilo da ponovno troše boju i riskiraju da budu uhvaćeni. Pojačat će komunalne redare, ali i kazne za one koji budu uhvaćeni. One se penju i do 2 tisuće kuna. Lider

16.02.2022. (11:00)

Uzgoji svoje

Eko grafiti: Mahovina kao inspiracija uličnoj umjetnosti

Grafit od mahovine ili eko-grafiti oblik je vrtne umjetnosti koji je nastao kao otpor nemilosrdnom konstantnom nastajanju betonskih ulica. Geometrijski uzorci, razni ornamenti, natpisi, životinje samo su neki od motiva u koje se prirodna mahovina pretvara pod rukama umjetnika, a čija djela krase neugledne zidove diljem svijeta. Baš poput izrade svakog grafita, i ovaj iziskuje pripreme u vidu skica na papiru kasnije i na zidu, samo što ova priprema uključuje i jedan “sitan” detalj –  šetnju šumom. Green