Kad zidovi progovore
Zagreb otvara legalni “Hall of Fame” za grafite
Zagreb dobiva novo legalno mjesto za grafite i murale – potporne stupove mosta na Zavrtnici/Branimirovoj pretvara se u "Hall of Fame". Otvorenje u subotu, 18. listopada, obilježit će cjelodnevni događaj "Piece of Zagreb" s radionicama, glazbom i oslikavanjem od strane 30 umjetnika. Projekt podržava Grad Zagreb, HŽ Infrastruktura i kolektiv Graffiti na Gradele, promičući urbanu kulturu, kreativnost i edukaciju mladih. Ovo je važan korak za razvoj gradske street art scene i jačanje kulturnog identiteta Zagreba.