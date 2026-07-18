Sorry Dumbo, ali ne smiješ s nama na plažu
Stroga pravila na Mediteranu: Za golišavost i rezervaciju plaže kazne lete do neba
Ljetovanje u Europi ove godine donosi drakonske kazne za turiste koji krše komunalni red. Destinacije u Hrvatskoj, Italiji, Španjolskoj i Portugalu aktivno progone polugole goste s gradskih ulica kaznama i do 1.500 eura. “Rezerviranje” mjesta ostavljanjem ručnika na plažama kažnjava se pljenidbom stvari i globama do 250 eura, dok Sardinija traži obavezne prostirke ispod ručnika. Najstrože je u Portugalu, gdje buka iz zvučnika stoji do 36.000 eura, te u Vigu i Marbelli, gdje se mokrenje u more kažnjava sa 750 eura. Zabranjeno je i pušenje, a u Francuskoj – i dovođenje slonova. tportal