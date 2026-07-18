Sorry Dumbo, ali ne smiješ s nama na plažu

U nekim turističkim destinacijama, poput Italije, unatoč eksploziji cijena, i dalje raste broj turista. Na prvu izgleda da turistička industrija trenutačno ostvaruje velik profit, no je li to doista tako? Hoteli će najviše profitirati, no avioprijevoznici će imati puno poteškoća zbog problema s isporukom zrakoplova. Problem broj jedan ipak ostaje inflacija. Baš kao i građanima, i avioprijevoznicima značajno su porasli troškovi. Baš kao i aviokompanije, i hoteli se bore s višim troškovima plaća, što utječe na mnoge usluge. Mnogi se zbog takvih crnih prognoza pribojavaju da si neće više moći priuštiti putovanje. A ako neka destinacija postane preskupa, turisti će jednostavno otići u neku drugu.

Hrvatski turizam ima impresivne rezultate, s oko 11 posto višim prometom nego lani, i realno je očekivati uspješnu cijelu 2024., no treba više paziti na omjer kvalitete i cijene jer se samo tako može biti konkurentan. tportal