Spoiler: nije iz 19. stoljeća, a još manje iz “stare hrvatske tradicije”

Centar za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi potvrdio je da je pozdrav “Za dom spremni” izvorno ustaški te da je od 1941. bio službeni pozdrav NDH, korišten u zapovijedima, dokumentima i propagandi. Najraniji vjerodostojni primjeri datiraju iz 1930-ih, unutar ustaškog pokreta, a ne iz starije hrvatske tradicije. Navodi o ranijem podrijetlu nisu potkrijepljeni dokazima. Zbog neodvojive povezanosti s fašističkim i genocidnim režimom, suvremena upotreba pozdrava nužno normalizira simbole NDH i protivi se ustavnim i moralnim načelima RH. Dnevnik