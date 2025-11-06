Počivao u miru
Hrvatska se oprašta od heroja Vukovara, Francuza Jean-Michela Nicoliera
Pokop vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera održava se na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na posljednjem ispraćaju Francuza, koji je kao mladić došao pomoći u obrani Vukovara, stiglo je tisuće građana iz cijele Hrvatske – koju je smatrao svojom drugom domovinom. Njegova majka izrazila je želju da sprovod protekne dostojanstveno. HRT… i poručila: Molila bih da hrvatska javnost ne zaboravi da moj sin nije jedini čiji su posmrtni ostaci pronađeni toga dana (Večernji). O Domovinskom ratu gledao je na televiziji. U srpnju 1991. stigao je u Zagreb i pridružio se Hrvatskim obrambenim snagama (HOS). Kasnije je dragovoljno otišao u Vukovar, potaknut osjećajem nepravde prema hrvatskim braniteljima. Bio je jedan od 481 stranog dragovoljca iz 35 zemalja koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Poznat je po intervjuu koji je dao samo nekoliko sati prije nego što je ubijen. Večernji… Index