Hrvatska se oprašta od heroja Vukovara, Francuza Jean-Michela Nicoliera
Danas (13:00)

Počivao u miru

Hrvatska se oprašta od heroja Vukovara, Francuza Jean-Michela Nicoliera

Pokop vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera održava se na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na posljednjem ispraćaju Francuza, koji je kao mladić došao pomoći u obrani Vukovara, stiglo je tisuće građana iz cijele Hrvatske – koju je smatrao svojom drugom domovinom. Njegova majka izrazila je želju da sprovod protekne dostojanstveno. HRT… i poručila: Molila bih da hrvatska javnost ne zaboravi da moj sin nije jedini čiji su posmrtni ostaci pronađeni toga dana (Večernji). O Domovinskom ratu gledao je na televiziji. U srpnju 1991. stigao je u Zagreb i pridružio se Hrvatskim obrambenim snagama (HOS). Kasnije je dragovoljno otišao u Vukovar, potaknut osjećajem nepravde prema hrvatskim braniteljima. Bio je jedan od 481 stranog dragovoljca iz 35 zemalja koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Poznat je po intervjuu koji je dao samo nekoliko sati prije nego što je ubijen. VečernjiIndex


26.08. (19:00)

Dobrodošli u prošlost, jer se od budućnosti ne zarađuje

Šimek: „Domoljublje“ je postalo zarobljeni pojam, etiketu ‘nedomoljuba’ nam prišivaju drugi

Prije svega bih rekla da odnos dijela hrvatskog društva prema Drugom svjetskom ratu pobija tezu o tome da smo se kao društvo okrenuli budućnosti i kako je povijest „predana“ povjesničarima da se njome bave – daleko od toga. Štoviše, čini se da je najprofitabilnije baviti se nacionalnom poviješću, pod uvjetom da svaki oblik kritike ostavite za sobom. No, smatram da je važno ne upasti u razmišljanje kako su prizori viđeni na koncertima Marka Perkovića Thompsona nešto što Hrvatsku čini potpuno posebnom, na pozitivan ili negativan način, ovisno o tome koga pitate. Treba uzeti u obzir nestabilnost svijeta u kojem živimo, sveopći osjećaj nesigurnosti i tenzija, neizvjesnu budućnost.

Sve to navodi ljude da se okreću svojim zajednicama u kojima osjećaju sigurnost i pripadnost te dijeljene vrijednosti. U Hrvatskoj se to, između ostalog, kanalizira kroz ovo čemu svjedočimo zadnjih mjeseci… Istaknula bih kako jako puno mladih ne zna da je ono što se kod nas naziva „Domovinskim ratom“ zapravo dio većeg broja ratova koji su pratili raspad Jugoslavije u devedesetima… Mlada povjesničarka Senna Šimek, iako rođena 1998. godine, i sama je u slavonskom selu u kojem je odrastala osjećala posljedice rata, za H-alter.

05.08. (18:00)

Šutnja nije zlato

Klasić: 45 godina smo šutili o Bleiburgu, a sada se, već 35 godina – samo time bavimo

Oluja je pobjeda, oslobođenje i pravi početak mira. Ali ono o čemu također moramo govoriti je ono što se događalo nakon Oluje, što je u principu sramota. Sutra je 80. godišnjica bacanje atomske bombe na Hiroshimu. Nitko neće dovesti u pitanje pobjedu Saveznika nad fašizmom, Hitlerom, japanskim nacionalizmom, ali – razgovarat će se o žrtvama. O žrtvama bombardiranja Dresdena, o zločinima Crvene Armije u Berlinu, o Bleiburgu… pobjeda je bila na strani antifašista, ali su se događali i zločini. Šutnja o zločinima počinjenih za vrijeme Domovinskog rata je narušavanje digniteta Domovinskog rata. Jer velika većina ljudi koji su u njemu sudjelovali nije išla u njega da bi ubijala starce i palila kuće. Ne znam zašto se iz toga pokušavamo izvući i pretvarati se da toga nije bilo. Najnovija istraživanja pokazuju da je bilo oko 1100 civilnih žrtava u tjednima i mjesecima nakon Oluje, uglavnom staraca i žena. Spaljeno je 10-ak tisuća kuća. O tome trebamo govoriti – kazuje Hrvoje Klasić za N1.

05.08. (01:00)

Mir, ali da ne bi slučajno bio pravedan

Picula: Temeljni je problem mira na ovim prostorima protekla tri desetljeća to što je on esencijalno – negativan

Koliko god se s pravom osuđivala međunarodna zajednica sa svojim ključnim akterima u prvoj polovici 1990.-ih u nereagiranju na vrijeme kada su posrijedi početak i tijek ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, završetak tih ratova omogućen je i zbog jedinstvenih okolnosti u međunarodnoj politici, okolnosti kakve su danas iluzija. Hrvatskoj je mir donijela upravo 1995. s oslobađanjem okupiranog teritorija te nedvojbenim vojnim porazom protivničke strane. Takvo se što u BiH nije dogodilo te se sve više čini da je Daytonski sporazum samo ‘odozgo’ zamrznuo sukob koji u nepovoljnim unutarnjim i vanjskim okolnostima može prijeći u eskalaciju. Usto, u Srbiji nikada nije jednoznačno poražena politika koja je 1991. dovela do izbijanja ratova, a to je politika osporavanja teritorija drugih država žive li na tom teritoriju u većem broju Srbi (a što trenutno rade Rusi u odnosu prema Ukrajini), Boško Picula za tportal.

05.08.2024. (14:00)

Nepristrano o povijesti

Kontrapovijest by Hrvoje Klasić #21 – Ozren Žunec – Propast Krajine

Hrvoje Klasić u 21. Kontrapovijesti razgovara sa sociologom Ozrenom Žunecom, profesorom Filozofskog fakulteta u Zagrebu, o tome zašto je Hrvatima 5. kolovoza dan pobjede, a Srbima 5. augusta dan žalosti? U ljeto 1995. prestat će postojati tzv. Republika Srpska Krajina, zašto je uopće došlo do njenog formiranja? Kakav je bio položaj nesrpskog stanovništva na tom području? Kakav je bio plan krajiških vođa, a kakav odnos Slobodana Miloševića i JNA prema tome? Od čega su ljudi u Krajini uopće živjeli s obzirom na loše ekonomsko stanje? Kako to da u Kninu nije bilo volje za pregovore sa Zagrebom čak ni nakon promjene odnosa snaga? Zašto je otpor operaciji “Oluja” bio tako slab? Kad je vojna operacija završena u nekoliko dana, tko je odgovoran za masovna paljenja kuća i ubojstva civila? Radi li se o incidentima ili o smišljenom planu da se onemogući povratak Srba? Zašto ni danas nemamo točan podatak koliko je Srba ubijeno u mjesecima nakon “Oluje” i zašto ubojice nisu kažnjeni? Zanimljiva emisija s povodom…

20.04.2023. (21:00)

Sav nacionalizam padne u vodu kad vas opale po džepu

Povjesničar: Nema ZDS-a u kontekstu Domovinskog rata. Ili si glup ili proustaški nastrojen

Povjesničar Hrvoje Klasić u Novom je danu N1 televizije komentirao kaos u Saboru koji je u srijedu nastao u pokušaju da se izglasa Vladin prijedlog: Oni koji osnivaju HOS – paravojnu postrojbu, oblače se u crno, nazivaju se po ustaškom zapovjedniku Bobanu i stavljaju ustaški pozdrav, kako je to onda kontekst 1991.? To je uvijek ustaški pozdrav. I kasnije ga je netko preuzeoTo tipično rade hrvatski nacionalisti, kukavički govore da je ZDS stari hrvatski pozdrav. Opet ćemo imati to da će se moći tumačiti što je tko mislio. Najskandaloznije u cijeloj priči je ponašanje vladajuće koalicije, HDZ-a koji nema hrabrosti staviti to u kazneni zakon. Nacional

16.11.2021. (20:30)

Naš Call of Duty

U izradi kompjuterska igra ‘Bitka za Vukovar’, bazirana na povijesnim događajima

U razvojnoj je fazi računalna igra “Bitka za Vukovar” koja bi se igrala iz prvog lica, prenosi RTL. Moći će je se skinuti s interneta i zaigrati na osobnim računalima. Ideja je to koju su iznijeli iz udruge branitelja, a iz Udruge CRO game Devs su na svojim stranicama i preko društvenih mreža pozvali programere, crtače, IT-evce i druge da sudjeluju u stvaranju igre. Već im se sad odazvalo oko stotinu ljudi iz cijelog svijeta. Igrica će se bazirati na povijesnim događajima. Prva misija bit će o 19-godišnjem Luki Andijaniću i o tome kako je srušio dva zrakoplova. U svijetu postoje brojne igrice ratne tematike, a Bitka za Vukovar ima veliku vrijednost u međunarodnim okvirima i proučava je se na vojnim akademijama.

10.09.2017. (20:47)

Nervoza u zraku

Predsjednica: Dosudi li Haag udruženi poduhvat u BiH, gubi svaki kredibilitet

Ako Haški sud potvrdi da se u BiH devedesetih odvio udruženi ratni poduhvat s hrvatske strane, ovaj će sud izgubiti svaki kredibilitet, smatra predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović. „Uzmimo jednostavno činjenice, Slobodan Milošević je optužen pred sudom u Haagu, njegovom smrću je završio postupak. U ovom slučaju imamo hrvatske državnike, od predsjednika Tuđmana, do tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška, načelnika glavnog stožera Bobetka, koji su već godinama bili preminuli prije samog postupka. Kada smo ulazili u formiranje Međunarodnog suda za ljudska prava jedna od poanti je bila spriječiti optuživanje cijelih naroda za zločine i te zločine individualizirati. Sve drugo su hipoteze za koje sud nije ovlašten, da postavlja neka politička pravila, da sudi i pogotovo ne da mijenja povijest“, kaže predsjednica. N1

30.08.2017. (20:44)

Grijesi prošlosti

Nobilo: Hrvatska će biti proglašena krivom za agresiju na BiH

Drugostupanjska presuda bivšem vojnom i političkom vrhu tzv. Herceg-Bosne na čelu s Jadrankom Prlićem, koja će biti objavljena u studenom ove godine, vjerojatno će potvrditi sudjelovanje Hrvatske u međunarodnom oružanom sukobu u BiH devedesetih godina prošlog stoljeća, smatra hrvatski odvjetnik Anto Nobilo, branitelj generala HVO-a Tihomira Blaškića. „Kad su apetiti hrvatskih političara, prije svega onih iz Hrvatske, porasli, onda su oni Herceg-Bosni, dakle, organizacijskoj strukturi hrvatskog naroda u BiH, dodali teritorijalni princip i na taj način oni stvaraju paradržavu“, objašnjava Nobilo. Index

05.08.2017. (20:30)

Junaci antičkih mitova

Bivši agenti CIA-e: Mit je da je SAD utjecao na uspješnost akcije ‘Oluja’

Hrvatska vojska nije imala presudnu vojnu pomoć SAD-u prilikom izvođenja akcije Oluja, stoji u opsežnoj knjizi “Balkansko bojište” koju su objavila dvojica bivših analitičara CIA-e. “Legende i mitovi oko pobjede Hrvata nad vojskom srpske krajine počeli su gotovo istodobno nakon što je VSK bio uništen munjevitom hrvatskom operacijom”, pišu analitičari, dodajući da “zadivljujuća pobjeda HV-a počiva na kombinaciji poboljšanja u strukturi vojnih snaga i doktrine provedenih prije operacije“. Večernji

29.03.2017. (12:08)

Veterani Domovinskog rata već su primijetili prve nelogičnosti u ‘Generalu’: Dok smo mi ratovali, o tome smo mogli samo sanjati