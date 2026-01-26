Možda im je samo dosta svega

Papuanski pingvini nisu samo društvene ptice, već su i vrlo romantične. Kao i mnogi njihovi rođaci pingvini, pare se za cijeli život; stvaraju duboke i trajne veze sa svojim odabranim partnerima. Ali ono što ih izdvaja je njihov dirljiv način izražavanja ljubavi – kamenčić. Tijekom sezone parenja, mužjak papuanskog pingvina će tražiti najglađi, savršeni kamenčić koji može pronaći. Ovaj kamen poklanja svom odabranom partneru u znak naklonosti. Ako ona prihvati, kamenčić postaje temelj njihova gnijezda i simbolizira početak zajedničkog života, piše Psychology Today. Ovaj šarmantni koncept oduševio je mnoge i potaknuo razne razgovore na mrežama o načinima na koje ljubav izražavamo malim, promišljenim gestama. Dobio je i naziv “pebbling”. Trenutno se uglavnom veže uz dijeljenje memeova, videa i linkova kao oblik “davanja kamenčića”, tj. davanja pozornosti. N1