Možda im je samo dosta svega

‘Suicidalni’ pingvin iz dokumentarca Wernera Herzoga ovih dana postao viralan trend

Kratki video pingvina koji se odvaja od svoje kolonije i samostalno kreće prema udaljenim planinama (prema sigurnoj smrti) postao je viralan na društvenim mrežama početkom ove godine. Na društvenim mrežama prozvan je “Nihilist Penguin” i pretvoren u simbol egzistencijalnih misli, tihe pobune i emocionalnog izgaranja. Radi se o sceni iz dokumentarca Encounters at the End of the World Wernera Herzoga. Film je iz 2007. Korisnici ga koriste kao metaforu za odbacivanje kolektiva, umor od očekivanja i potrebu za osobnim smjerom, bez velikih riječi i još manjeg plana. Economic times


