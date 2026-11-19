Donald Trump izgubio je kontrolu nad Kongresom, no i dalje drži čvrstu ruku na američkoj vanjskoj politici. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog suženog prostora kod kuće mogao postati znatno nepredvidljiviji na globalnoj sceni.

Što to u praksi znači za Hrvatsku:

Jačanje institucija umjesto pojedinaca: Hrvatska, smatraju Obućina i Picula, odnose sa SAD-om ne temelji na osobnim simpatizerima u Bijeloj kući, već bi trebala aktivno graditi veze s kongresnim odborima

već bi trebala aktivno graditi veze s kongresnim odborima Sigurnost i NATO: Trump ne može jednostrano izvući SAD iz NATO-a bez Kongresa, no i dalje kontrolira raspored vojnih snaga i ton diplomacije. Hrvatska mora nastaviti ulagati u vlastitu obranu i europske obrambene projekte

Energetski i regionalni aduti: Projekt poput LNG terminala na Krku i hrvatsko poznavanje prilika na Zapadnom Balkanu (osobito BiH) ostaju ključne točke u kojima Hrvatska Kongresu i SAD-u nudi konkretnu vrijednost

Zagreb ne smije biti pasivan promatrač već pouzdan partner koji gradi dugoročne strateške saveze, neovisno o tome tko trenutno sjedi u Ovalnom uredu. Index