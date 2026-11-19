Dečki se druškaju
Susret Trumpa, Xija i Putina na samitu APEC-a: Mnogo diplomacije, malo konkretnih dogovora
Čelnici SAD-a, Kine i Rusije održavaju prvi sastanak na marginama samita APEC-a u Shenzhenu, uz odvojeni susret Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Stručnjaci ne očekuju velike pomake, već tek održavanje krhkog trgovinskog primirja i nastavak transakcijske politike. Oslabljen unutarnjim porazom na međuizborima i sukobom s Iranom, Trump traži kontrolu nuklearnog naoružanja. Putin se nada diplomatskom priznanju i povoljnom dogovoru za Ukrajinu, dok Peking gradi imidž globalnog posrednika bez preuzimanja obveza. Sporna pitanja poput carina, tehnologije, rata u Ukrajini i Irana vjerojatno će ostati neriješena. DW, Jutarnji