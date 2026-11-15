Algoritam zakazao na biralištima
Bivši direktor Mete otkriva zašto je savez Silicijske doline i Donalda Trumpa završio potpunim fijaskom
Nick Clegg, bivši šef globalnih poslova Mete, analizira neuspjeh političkog zaokreta Silicijske doline prema Donaldu Trumpu i pokretu MAGA. Iako su tehnološki divovi očekivali prednost nad Kinom u umjetnoj inteligenciji, smirivanje otpora javnosti i zaštitu od europske regulacije, postigli su suprotno: Kina je smanjila zaostatak, američka javnost postala je skeptičnija prema AI-ju, a svijet sve više odbacuje američku tehnologiju. Unatoč golemim ulaganjima Elona Muska i kripto-industrije, demokrati su na izborima preuzeli Kongres. Clegg za fijasko krivi mentalitet krda, želju za osvetom i nerazumijevanje politike te savjetuje tehnološkim divovima da se vrate neutralnosti. Bug