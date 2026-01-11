Nevrime i nesrića neće na nas nikada!

Priča je to o braku Hrvatice i Srbina, njihovim roditeljima i svadbi. U emisiji su sudjelovali i glavni glumci Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Bilo je riječi, osim filma i o hrvatsko-srpskim odnosima, stereotipu, reakciji publike i pritisku koji nosi veliki interes javnosti. U Hrvatskoj kroz filmove i serije uglavnom imamo tendenciju razlike sjevera i juga, kazao je Šeregi i napomenuo da je ovaj film dosta sličan – razlika zapada i istoka, Hrvata i Srba. Smatra da bi se i desno orijentiranoj populaciji film mogao svidjeti. HRT