Nevrime i nesrića neće na nas nikada!

'Svadba' - film koji kroz smijeh ne štedi ni Hrvate ni Srbe - Monitor.hr
‘Svadba’ – film koji kroz smijeh ne štedi ni Hrvate ni Srbe

Priča je to o braku Hrvatice i Srbina, njihovim roditeljima i svadbi. U emisiji su sudjelovali i glavni glumci Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Bilo je riječi, osim filma i o hrvatsko-srpskim odnosima, stereotipu, reakciji publike i pritisku koji nosi veliki interes javnosti. U Hrvatskoj kroz filmove i serije uglavnom imamo tendenciju razlike sjevera i juga, kazao je Šeregi i napomenuo da je ovaj film dosta sličan – razlika zapada i istoka, Hrvata i Srba. Smatra da bi se i desno orijentiranoj populaciji film mogao svidjeti. HRT


22.07.2017. (17:30)

‘Kratki izlet’ Igora Bezinovića dobio pulsku Zlatnu arenu

Veliku Zlatnu arenu 64. pulskog filmskog festivala dobio je Kratki izlet Igora Bezinovića. Nagradu za režiju osvojila je Hana Jušić (Ne gledaj mi u pijat), za scenarij su nagrađeni Rajko Grlić i Ante Tomić (Ustav Republike Hrvatske), a u glumačkoj kategoriji slavili su Negojša Glogovac (Ustav Republike Hrvatske) i Mija Petričević (Ne gledaj mi u pijat). ZG80 Igora Šeregija s ocjenom 4,32 osvojio je nagradu publike. Večernji

05.09.2016. (23:48)

‘ZG80’ – jedno od najboljih kino-otvaranja u Hrvatskoj

Igrani film ‘ZG80’ redatelja Igora Šeregija u prvom vikendu prikazivanja u Hrvatskoj vidjelo je 13.810 gledatelja, što je treće najveće kino-otvaranje (ispred su ‘Svećenikova djeca’ s 33.759 gledatelja i ‘Šegrt Hlapić’ s 21.693). Najavljen kao “navijačka komedija”, film prati skupinu Dinamovih navijača koji odlaze u Beograd na utakmicu s Crvenom Zvezdom. Scenarij je napisao Ivo Balenović, autor ‘Metastaza’. Ovdje isječak. Jutarnji

16.08.2016. (21:01)

Hrvatski film o rivalstvu Bad Blue Boysa i Delija ispraćen ovacijama u Sarajevu

Publika 22. Sarajevo Film Festivala ovacijama je ispratila debitantsku komediju Igora Šeregija ZG80, svojevrsni “prednastavak” Metastaza Branka Schmidta, ponovno s Reneom Bitorajcem u jednom od glavnih uloga. Scenarij Roberta Cukine i Ive Balenovića tematizira rivalstvo između Dinama i Crvene zvezde pred raspad Jugoslavije, kada su stadionski sukobi dobili posebnu političku dimenziju. Jutarnji

03.10.2015. (18:13)

Film o BBB-ima: Petreković kao mladi Mamić prodaje stiropore u dresu Crvene zvezde

“S BBB-ima u Beograd putuje dugokosi Zlatkec, to je mladi Zdravko Mamić. Iako će gledatelji odmah shvatiti o kome je riječ, namjerno sam mu promijenio ime. Mladog Mamića glumi komičar i imitator Mario Petreković: Zlatkec na Marakani u Zvezdinu dresu prodaje stiropore za sjedenje na tribinama”, govori za Jutarnji redatelj Igor Šeregi o svojem uratku Zg80, filmu o posljednjem derbiju Zvezda-Dinamo, a koji će premijeru imati u veljači sljedeće godine. Glavnog BBB-ovca glumi Rene Bitorajac, imaginarni Krpa iz Metastaza. Jutarnji

23.06.2015. (22:49)

