Da se barem nečemu možemo nasmijati
Svadba: Populistička komedija kao mjera ukusa domaće publike
Realne projekcije su da će film već u prvom vikendu prikazivanja prodati 100.000 ulaznica, a, ovisno o dužini repertoarskog života, u konačnici i prebaciti 200.000 gledatelja. Brojke vrijede samo za Hrvatsku i treba im pridodati još i one regionalne. Simetrija kao osnovna postavka sjajno funkcionira za humor na prvu loptu koji je zasnovana na stereotipima o Srbima i Hrvatima, kao i Srbima i Hrvatima skupa, po sistemu „volimo se – ne volimo se”, „slični smo – nismo slični” i sve u tom stilu. Humor je prvoloptaški, baziran na stereotipima, likovi plošni i često karikaturalni, pogled površinski, a i dinamika se u drugoj polovici ispuše, ali kod Šeregija makar nema zle namjere. „Svadba“ je film koji dovodi publiku u kino, što je valjda i cilj. Marko Stojiljković za Lupigu