Naši i vaši, regionalno izdanje...

Kćer hrvatskog poduzetnika i sin srpskog ministra očekuju dijete te svoje obitelji obavještavaju o sretnoj vijesti, koju ni jedni ni drugi ne primaju baš olako… Šeregi je vješto iskoristio očitu sklonost domaće publike prema sukobu naših i vaših, urbanih i ruralnih, modernih i tradicionalnih, a kako su potrošene sve kulturološke i mentalitetne razlike između domaćih lokalizama, preostao je veliki slobodan teren kad je riječ o onim najzanimljivijim i najosjetljivijim mentalitetnim sukobima malih razlika – hrvatsko-srpskim. Komedija mentaliteta najuspješniji je ovdašnji žanrovski proizvod još od Našeg malog mista, preko već spomenutih Naših i vaših pa sve do Svećenikove djece. I Šeregi je krenuo tim putem, no ono što je zanimljivo kod Svadbe je da mentalitet nije ni jedini ni glavni temelj nesporazuma. S nevjerojatne 41.263 prodane ulaznice, ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, nadmašivši čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima…