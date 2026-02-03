Kad regiju oženiš za film

U samo dvanaest dana prikazivanja hit-komedija Igora Šeregija privukla je 374.213 gledatelja i postala najgledaniji hrvatski film svih vremena, svrgnuvši s vrha Brešanov klasik ‘Kako je počeo rat na mom otoku’, a ispred nje u domaćim kinima ostao je još samo Cameronov ‘Titanic’. tportal… CineStar Cinemas, dio Blitz Grupe, prodao je 378 007 ulaznica za film Svadba i ostvario rekordan box office 2.740.374 eura (Jutarnji)… sam Šeregi, redatelj, je nedavno za Journal ispričao kako su pomno radili na scenariju, ali i na montaži u postprodukciji. Konačan proizvod rezultat je nakon nekoliko testnih prikazivanja. Dobra komedija je kad u tri rečenice prepričate radnju filma na kavi sa grupom prijatelja i oni se nasmiju. Tu onda znate da imate nešto. Smatram da nisam najpametniji na svijetu, pa ni na setu. Slušam prijedloge glumaca, kamere, produkcije i pokušam ih isprobati. Užasan mi je problem bio u montaži skraćivati film. On je skraćen za nekih pola sata.