'Svadba' i službeno postala najgledaniji hrvatski film svih vremena, ispred nje je samo 'Titanic' - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kad regiju oženiš za film

‘Svadba’ i službeno postala najgledaniji hrvatski film svih vremena, ispred nje je samo ‘Titanic’

U samo dvanaest dana prikazivanja hit-komedija Igora Šeregija privukla je 374.213 gledatelja i postala najgledaniji hrvatski film svih vremena, svrgnuvši s vrha Brešanov klasik ‘Kako je počeo rat na mom otoku’, a ispred nje u domaćim kinima ostao je još samo Cameronov ‘Titanic’. tportal… CineStar Cinemas, dio Blitz Grupe, prodao je 378 007 ulaznica za film Svadba i ostvario rekordan box office 2.740.374 eura (Jutarnji)… sam Šeregi, redatelj, je nedavno za Journal ispričao kako su pomno radili na scenariju, ali i na montaži u postprodukciji. Konačan proizvod rezultat je nakon nekoliko testnih prikazivanja. Dobra komedija je kad u tri rečenice prepričate radnju filma na kavi sa grupom prijatelja i oni se nasmiju. Tu onda znate da imate nešto. Smatram da nisam najpametniji na svijetu, pa ni na setu. Slušam prijedloge glumaca, kamere, produkcije i pokušam ih isprobati. Užasan mi je problem bio u montaži skraćivati film. On je skraćen za nekih pola sata. 


Četvrtak (23:00)

Film koji nas je sve pomirio

Postnikov: Rekordan uspjeh Šeregijeve romantične komedije djeluje utješno nakon druge polovice prošle godine, kada su dominirale prijetnje, zabrane i otkazivanja

Šeregijev film ne prelazi samo nacionalne granice, nego, još uspješnije, prelazi one generacijske. “Svadba” podjednako dobro prolazi i kod boomera i kod zoomera, kao i ovih između. Da ne prolazi kod svih nas, uostalom, teško bi rekordnom brzinom obarala rekorde. A ni to, opet, ne može biti slučajno. Likovi su generacijski raspoređeni tako da pokriju svaku demografsku skupinu. Nisu generacijski razvučeni samo likovi, nego i nenametljiva mreža kulturnih referenci, pa u “Svadbi” sviraju trap-cajke, ali i stari Magazin, Oliver Dragojević, ali i hip-hop, spomene se film “Diplomac” s kraja šezdesetih, ali radnju ubrzavaju neizbježne društvene mreže… Napokon, čitava PR-kampanja filma bila je usmjerena na više generacija. Uzalud otkazani ljevičarski festivali, uzalud prijetnje srpskim folklorašima, uzalud uzdignute desnice i fama oko Thompsona, jer zajednički kulturni prostor ne prelazi samo državne granice, nego bez problema zahvaća nove generacije, zaključuje Boris Postnikov za Novosti.

27.01. (00:00)

Nešto da bude i za raju

‘Svadba’: Konačno hit komedija u kojoj Hrvati nisu gospoda, a Srbi sirovine, nego – obrnuto

Naravno da nije riječ o vrhunskoj komediji niti je ovaj domaći megahit operiran od elemenata obaveznog programa iz otrcane sheme, ali… funkcionira! Ne funkcionira savršeno, ne obara pričom ni karakterima, fore joj nisu ‘držite-me-ljudi-da-ne-puknem-od-smijeha’, ali odeš u kino, odsjediš cca sat i pol uz kokice i kolu, tu i tamo se nasmiješ ili nasmiješiš, slušaš kako se većina publike valja od smijeha i ne pomisliš da su svi debilni zbog toga te na kraju iz dvorane izađeš dobro raspoložen. Neka Svadbe, bit će hit! Kaže Zrinka Pavlić za tportal. Trenutno je treći najgledaniji hrvatski film u povijesti, ispred nje su Šegrt Hlapić i Kako je počeo rat na mom otoku, prenose na Forumu

23.01. (20:00)

Da se barem nečemu možemo nasmijati

Svadba: Populistička komedija kao mjera ukusa domaće publike

Realne projekcije su da će film već u prvom vikendu prikazivanja prodati 100.000 ulaznica, a, ovisno o dužini repertoarskog života, u konačnici i prebaciti 200.000 gledatelja. Brojke vrijede samo za Hrvatsku i treba im pridodati još i one regionalne. Simetrija kao osnovna postavka sjajno funkcionira za humor na prvu loptu koji je zasnovana na stereotipima o Srbima i Hrvatima, kao i Srbima i Hrvatima skupa, po sistemu „volimo se – ne volimo se”, „slični smo – nismo slični” i sve u tom stilu. Humor je prvoloptaški, baziran na stereotipima, likovi plošni i često karikaturalni, pogled površinski, a i dinamika se u drugoj polovici ispuše, ali kod Šeregija makar nema zle namjere. „Svadba“ je film koji dovodi publiku u kino, što je valjda i cilj. Marko Stojiljković za Lupigu

22.01. (23:00)

Nema susjeda do komšije

Stajčić o Svadbi: Smijati se idiotizmu naših mikro svjetova bilo je uistinu ljekovito

Film nije baš savršen, muče ga određene scenarističke boljke nelogičnosti u završnici, što onda stvara dojam da je i budžet bio skroman, možda i nedostatan, ali spašava ga upravo situacijska i dijaloška uvjerljivost spomenutog all stars kasta. Uz sve, treba imati u vidu da je „Svadba“ prva veća koprodukcija Srbije i Hrvatske, lansirana kao svojevrsni probni balon, koja upravo oživljava zajednički postjugoslovenski narativ ciljane komercijalne komedije za više regionalnih filmskih tržišta, dakle nešto što nije postojalo posljednjih 36 godina. Svijet se raspada na više načina, ali nasmijao sam se od srca desetak puta hrvatsko-srpskim stereotipima u kino-dvorani i time izašao dovoljno mentalno olakšan ne razmišljajući o scenarističkim zamjerkama.  Zoran Stajčić za Ravno do dna (a film se komentira naveliko i na Forumu…)

21.01. (18:00)

Naši i vaši, regionalno izdanje...

Krenulo prikazivanje hit filma ‘Svadba’ u kinima, samo u pretprodaji prodano više od 40 tisuća ulaznica

Kćer hrvatskog poduzetnika i sin srpskog ministra očekuju dijete te svoje obitelji obavještavaju o sretnoj vijesti, koju ni jedni ni drugi ne primaju baš olako… Šeregi je vješto iskoristio očitu sklonost domaće publike prema sukobu naših i vaših, urbanih i ruralnih, modernih i tradicionalnih, a kako su potrošene sve kulturološke i mentalitetne razlike između domaćih lokalizama, preostao je veliki slobodan teren kad je riječ o onim najzanimljivijim i najosjetljivijim mentalitetnim sukobima malih razlika – hrvatsko-srpskim. Komedija mentaliteta najuspješniji je ovdašnji žanrovski proizvod još od Našeg malog mista, preko već spomenutih Naših i vaših pa sve do Svećenikove djece. I Šeregi je krenuo tim putem, no ono što je zanimljivo kod Svadbe je da mentalitet nije ni jedini ni glavni temelj nesporazuma. Kažu na Indexu. S nevjerojatne 41.263 prodane ulaznice, ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, nadmašivši čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima… Jutarnji. Film ima i temu na Forumu