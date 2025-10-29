Od ŠČ čarapa do trap carstava – kad ton postane d.o.o.
Kad svirka stane, počinje biznis: glazbenici u potrazi za novim izvorima prihoda
Dok svjetske zvijezde poput Jay-Z-ja milijune od glazbe ulažu u biznise, domaći glazbenici sve češće traže dodatne izvore prihoda. Tonči Huljić ulagao je u produkciju i telenovele, Edo Maajka i Alen Marin u kafiće, a Mrle iz Leta 3 uspješno brendirao ŠČ kroz pivo, majice i knjige. Najveći poslovni uspjeh ostvario je YEM, produkcija koja je izgradila hrvatsku trap scenu. No, unatoč kreativnim biznisima, većina glazbenika i dalje se suočava s mizernim mirovinama i nesigurnom budućnošću – jer od umjetnosti se živi, ali teško preživljava. Dubravko Jagatić za Muziku