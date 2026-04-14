Izgleda da smo zapeli u mraku, a nitko nije ponio šibice

Jedna od šest osoba u svijetu je usamljena, a stotine tisuća umiru svake godine zbog toga, prema novoj analizi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Zabrinutost zbog epidemije usamljenosti pojavila se u popularnoj kulturi i politici posljednjih godina – a WHO-ova Komisija za društvenu povezanost pokušala je točno utvrditi tko je u riziku i što to znači za njihovo zdravlje, piše Euronews. Usamljenost najviše pogađa mlade, pokazuje izvješće, s oko 20,9 posto adolescenata i 17,4 posto odraslih mlađih od 30 godina koji kažu da se osjećaju usamljeno. U usporedbi s tim, usamljeno se osjeća 11,8 posto onih starijih od 60 godina. I usamljenost i društvena izolacija mogu imati ozbiljne zdravstvene posljedice. Povezuju se s procijenjenih 871 000 smrti godišnje, povećavajući rizik od moždanog udara, bolesti srca, dijabetesa, kognitivnog propadanja i lošeg mentalnog zdravlja. N1
Epidemija muške usamljenosti: Trend ili stvarni alarm?
Iako je pojam čest u zadnje vrijeme na društvenim mrežama, stručnjaci upozoravaju da je muška usamljenost slojevit problem. Istraživanja su podijeljena, no ključ leži u manjku emocionalne dubine unutar muških prijateljstava koja se često gase prestankom zajedničkih aktivnosti (sport, posao). Tradicionalni odgoj i stigma oko ranjivosti otežavaju traženje podrške, zbog čega se društveni život često svodi samo na potragu za romantičnom partnericom. Rješenje je u namjernom ulaganju u bliske odnose i izvan kriza, pretvarajući površna poznanstva u čvrste mreže emocionalne podrške. Usamljenost nije samo muški, već općeljudski izazov modernog doba. Index