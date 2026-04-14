Izgleda da smo zapeli u mraku, a nitko nije ponio šibice

Usamljenost je oduvijek postojala, ali se o tome nije mnogo govorilo. Od pandemije koronavirusa to se promijenilo. Kolektivno iskustvo društvene izolacije podiglo je svijest o ovom problemu među ljudima širom svijeta. Sociologinja Claudia Neu sa Sveučilišta u Göttingenu je, na primjer, u jednoj studiji ukazala na vezu između usamljenosti i razvoja antidemokratskih stavova, iako nema direktne poveznice, postoji statistička. Mnoge stvarne točke susreta posljednjih su godina nestale – zbog rada od kuće, kupovine putem interneta, ali i zbog društvenih mreža na kojima ljudi provode mnogo vremena. Ako svakodnevica kao mjesto susreta nestane, to ima posljedice i na društvo u cjelini: društvene skupine sve više ostaju zatvorene unutar svojih krugova Brakovi postaju homogeniji, gradske četvrti postaju homogenije, razredi postaju homogeniji.“ Što opet vodi k tome „da više nemam osjećaj za društvenu nejednakost, jer su svi oko mene isti kao ja… DW