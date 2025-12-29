Usamljenost u siromaštvu: Zašto je Madagaskar najusamljenije mjesto na svijetu - Monitor.hr
Danas (12:00)

Ipak nije kao u crtiću

Usamljenost u siromaštvu: Zašto je Madagaskar najusamljenije mjesto na svijetu

Suprotno stereotipu, usamljenost je veća u siromašnim zemljama nego u bogatim individualističkim društvima. Afrika je najusamljenija regija, a Madagaskar prednjači – Gallupova istraživanja pokazuju da se mnogi osjećaju usamljeno svakodnevno. Siromaštvo troši vrijeme na preživljavanje, migracije razdvajaju obitelji, a novac utječe na kvalitetu odnosa. Usamljenost šteti zdravlju poput pušenja, povećava rizik od smrti. Rješenja poput “društvenog propisivanja” u Fromeu ili “klupa prijateljstva” u Zimbabveu pokazuju da zajednički napori mogu pomoći. Jutarnji prenosi The Economist….


