Ipak nije kao u crtiću
Usamljenost u siromaštvu: Zašto je Madagaskar najusamljenije mjesto na svijetu
Suprotno stereotipu, usamljenost je veća u siromašnim zemljama nego u bogatim individualističkim društvima. Afrika je najusamljenija regija, a Madagaskar prednjači – Gallupova istraživanja pokazuju da se mnogi osjećaju usamljeno svakodnevno. Siromaštvo troši vrijeme na preživljavanje, migracije razdvajaju obitelji, a novac utječe na kvalitetu odnosa. Usamljenost šteti zdravlju poput pušenja, povećava rizik od smrti. Rješenja poput “društvenog propisivanja” u Fromeu ili “klupa prijateljstva” u Zimbabveu pokazuju da zajednički napori mogu pomoći. Jutarnji prenosi The Economist….