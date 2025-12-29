Ipak nije kao u crtiću

Na Instagram profilu “Bosnian girl in Africa​​​​​​​” Bosanka Ramajana Mabita otkriva čari egzotičnih afričkih zemalja Madagaskara i Zimbabvea. Prašume, koraljni grebeni, duge plaže, najneobičnije voće, najčudnije životinje, spektakularna prirodna čuda i veličanstveni pejzaži, sve se to može vidjeti na njenim slikama, piše Radiosarajevo.ba. “Moj muž je Belgijac, podrijetlom iz Konga, s kojim imam dvoje djece. Iz Sarajeva smo se odselili u Belgiju, nakon Belgije u Crnu Goru, nakon Crne Gore na Madagaskar i nakon Madagaskara u Zimbabve, gdje sada živimo. Od svih zemalja naša baza je u Belgiji, kamo odlazimo jednom godišnje, a čiji sam državljanin i ja postala u međuvremenu”, kazala je Mabita. “Madagaskar obožavam, a Zimbabve me oduševio od prvog dana. Ovdje su ljudi jako obrazovani, pismeni i kulturni. U Zimbabveu konačno ne moram objašnjavati gdje je Bosna, jer to ovdje i čovjek na kasi u običnom supermarketu zna.” Slobodna