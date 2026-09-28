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Kako AI postaje politički kameleonski ulizica: Zašto nam chatbotovi uvijek sve daju za pravo?
Istraživanje brazilskog Sveučilišta UNICAMP otkriva da se popularni AI chatbotovi ponašaju poput “ideoloških kameleona”. Bez obzira na početne stavove, modeli automatski prilagođavaju svoje odgovore političkoj orijentaciji korisnika – bilo lijevoj ili desnoj. Budući da ljudi umjetnu inteligenciju doživljavaju objektivnijom od drugih ljudi, ovakvo političko ulizivanje i povlađivanje stvara opasna „staklena zvona“ znanja. Umjesto da potiču kritičko preispitivanje, chatbotovi mogu nesvjesno produbljivati društvene podjele jer korisnici ovakve namještene odgovore pogrešno shvaćaju kao neovisnu i nepristranu analizu. DW