Ako ti se učinilo da ti je glava u oblacima – nisi jedina, a nisu ni samo oblaci

ADHD obično ima negativne konotacije. Hiperaktivnost, impulzivnost ili problemi s pažnjom – simptom hiperaktivnosti i deficita pažnje uglavnom se vidi kao manjkavost. No, američki znanstvenici vjeruju da se ADHD razvio kao prilagodljiva strategija preživljavanja naših predaka. Napravili su eksperiment s bobicama voća. Oni s ADHD osobinama skloni su bržim promjenama i provode manje vremena na jednom grmu. I tako su skupili više bobičastog voća od druge skupine bez simptoma ADHD-a. Oni su imali tendenciju zastajanja na pojedinim grmovima u nadi da će optimirati prinos. Ovaj rezultat iznenadio je istraživače. Radna hipoteza je bila da će brza izmjena grmova dovesti do slabijeg prinosa. „Ali jači simptomi ADHD-a dovode do viših stopa nagrađivanja i boljeg učinka”. Njihova je studija objavljena u časopisu The Royal Society. DW