Ako ti se učinilo da ti je glava u oblacima – nisi jedina, a nisu ni samo oblaci
Sve više žena u perimenopauzi i menopauzi dobiva dijagnozu ADHD-a
Stručnjaci upozoravaju da to nije novi poremećaj, nego posljedica hormonalnih promjena, životnog stresa i bolje prepoznatljivosti simptoma. Pad estrogena utječe na dopamin i serotonin, pogoršavajući koncentraciju, pamćenje i emocionalnu stabilnost. U isto vrijeme, žene balansiraju posao, obitelj i osobne izazove, a dosadašnje strategije organizacije počinju popuštati. Rezultat je kombinacija "moždane magle", iscrpljenosti i jače izraženih simptoma koji su godinama ostajali skriveni.