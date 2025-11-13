Kad cinizam, trauma i knjižarski prašak otkriju više od MI5 arhiva
Svilar: Špijuni, detektivke i antikvari – britanski trojac koji secira društvo
Tri nove britanske serije različitim tonom i žanrom razotkrivaju društvene pukotine. Slow Horses (Apple TV) nastavlja cinično secirati MI5 i moćne idiote koji vode svijet, dok Down Cemetery Road u Oxfordu kroz privatnu istragu dviju žena istražuje moralnu paralizu srednje klase. Bookish (U&Alibi/UKTV), povijesni cozy crime Marka Gatissa, vraća nas u poslijeratni London pun tajni i društvenih maski. Svaka na svoj način potvrđuje da je britanska drama i dalje najbolja kad humorom i ironijom rasklapa vlastitu savršenost. Jelena Svilar za Novosti.