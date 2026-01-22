Seciranje divljeg zapada - u doba korporacija

Irski su građani, naime, mahom bili društveno, politički i ekonomski marginalizirani u odnosu na protestantsku manjinu i kolonijalnu upravljačku klasu, pa su vjerski sukobi i izborne manipulacije bili dio svakodnevne političke borbe. Iako Knight koristi stvarne povijesne teme, značajan je dio priče ipak fikcionaliziran, pa i karikiran kako bi se naglasila društvena nejednakost i složena politička napetost toga doba, a sve je to postigao nijansiranom karakterizacijom likova koji frcaju skrivenim motivima, slabostima i unutarnjim konfliktima. Ne bavi se dokumentarizmom, već kroz svoj prepoznatljiv vizualan stil i upotrebu anakrone muzike u spotovski usporenim kadrovima koristi stereotipe da pojača dramu, a estetiku kako bi propitao etiku moći i način na koji povijest pritišće pojedinca, bez obzira na to s kojeg dijela klasnog spektra dolazi. Jelena Svilar za Novosti