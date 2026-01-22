Seciranje divljeg zapada - u doba korporacija
Tri serije Taylora Sheridana: moć, nasilje i sustav bez izlaza
Serije Landman, Mayor of Kingstown i Lioness nastavljaju autorski projekt Taylora Sheridana – mapiranje američke moći kroz nasilje, kapital i institucije. Iako tehnički vješto izvedene i dramaturški učinkovite, većinom nude konzervativan pogled koji sustave moći više racionalizira nego što ih ozbiljno kritizira. Landman romantizira energetski kapitalizam, Lioness humanizira vojno-obavještajni aparat, dok se Mayor of Kingstown izdvaja kao najpesimističnija i najoštrija kritika institucionaliziranog nasilja i društva bez perspektive. Jelena Svilar za Novosti.