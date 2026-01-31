Nitko više ne želi zasukati rukave
Talijanska „sela duhova“ i pokušaj povratka života u Fosdinovo
Italija se suočava s ozbiljnom depopulacijom ruralnih područja – oko 6.000 sela je napušteno, a prosječna starost stanovništva gotovo 49 godina čini je najstarijom zemljom EU-a. U malim mjestima poput Fosdinova više od četvrtine stanovnika starije je od 65 godina, dok mladi odlaze u gradove. Benedetta, koja se vratila iz Berlina u Toskanu, pokušava preokrenuti taj trend projektom „Idee per il Ripop“, inicijativom za oživljavanje sela i stvaranje uvjeta za povratak mlađih generacija. DW