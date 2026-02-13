Karta pokazuje podjelu Europe prema rastu i padu stanovništva - Monitor.hr
Danas (08:00)

Koferi > rodilišta

Karta pokazuje podjelu Europe prema rastu i padu stanovništva

Podaci s portala Our World in Data, temeljeni na Svjetskim demografskim projekcijama UN-a iz 2024., pokazuju jasnu podjelu Europe u razdoblju 2022.–2023. Većina zapadnih i sjevernih zemalja bilježi rast stanovništva zahvaljujući pozitivnoj neto migraciji, dok istočna i južna Europa, uključujući Hrvatsku, bilježe pad. Iznimke među bivšim jugoslavenskim državama su Slovenija i Crna Gora, koje rastu. Budući da je fertilitet svugdje ispod razine reprodukcije, migracije su ključni čimbenik koji ublažava prirodni pad stanovništva u dijelu Europe. N1


Slične vijesti

30.08.2025. (11:00)

Prosjek starosti - taman za krizu srednjih godina na razini cijele države

Zavod za statistiku: Hrvatska je početkom srpnja lani imala oko 3,866 milijuna stanovnika

Što je blizu 6000 ljudi više nego prethodine godine. Najveće povećanje ukupnog broja stanovnika ostvarila je Istarska županija, gdje je ostvaren relativni porast od 1,66 posto. Nakon nje slijede Zadarska (1,27 posto) i Zagrebačka županija (1,14 posto). Porast je zabilježen u još sedam županija. Najveći relativni pad broja stanovnika imaju Požeško-slavonska županija (1,51 posto), Virovitičko-podravska (1,27 posto) te Vukovarsko-srijemska (1,15 posto). Nastavio se i trend starenja stanovništva, prosječni stanovnik Hrvatske ima 44,5 godina, što Hrvate svrstava među najstarije nacije u Europi. Morski, Danica

10.07.2025. (16:00)

Croatia full of radnih dozvola

Broj stanovnika u Hrvatskoj raste — zahvaljujući stranim radnicima i izbjeglicama

U posljednje dvije godine u zemlji živi preko 23.000 ljudi više. Najviše ih dolazi iz trećih zemalja, žele ostati dugoročno, a mnogi planiraju dovesti i obitelj. No, integracija ide sporo: jezik uči mali broj, a država tek pokušava stvoriti uvjete za njihovo uključivanje. Demograf Tado Jurić upozorava: uskoro će i migranti odlučivati tko vlada Hrvatskom. tportal

29.04.2025. (22:00)

Više birača nego ljudi, više službenika nego stolica

Hrvatski paradoks: Birača je pola milijuna više nego punoljetnih stanovnika

U posljednjih pet godina broj zaposlenih u javnim i državnim službama u Hrvatskoj porastao je za 12.000, dosegnuvši više od 303.000. Najveći rast bilježi zdravstvo sa 5300 novih zaposlenika, a slijedi školstvo s 2900. Broj zaposlenih u pravosuđu i MUP-u ostao je gotovo nepromijenjen. Istodobno, Hrvatska ima više registriranih birača (3,62 milijuna) nego stvarnih punoljetnih građana – čak pola milijuna više. Dok stanovništvo opada, državni aparat i dalje buja. Danica

15.02.2025. (08:00)

I svi se gužvaju u Zagreb

Zavod za statistiku: Raste broj stanovnika u Hrvatskoj

Prema njihovoj procjeni, sredinom prošle godine u Hrvatskoj je bilo oko 3,87 milijuna stanovnika, što je otprilike 6000 više nego sredinom 2023. godine i oko 11.000 više nego u istom razdoblju 2022. godine. Rast se u pravilu povezuje s dolaskom velikog broja stranih radnika u Hrvatsku. No, čini se i kako je zaustavljen velik odljev radne snage iz Hrvatske u druge europske zemlje. Na žalost, bijela kuga i dalje hara jer umire osjetno više ljudi nego što ih se rađa. Na to ovog trena državne strukture nemaju odgovor. Danica

20.01.2021. (13:30)

Mravinjak

Grad Zagreb prešao 800.000 stanovnika

Jedino se u Gradu Zagrebu i Istarskoj županiji u proteklom desetljeću povećao broj stanovnika, dok su sve druge županije ostale bez više od dvjesto tisuća stanovnika. To je kao da je u deset godina nestao grad veličine Splita ili cijela Istarska županija. Istra je u blagom plusu od samo tisuću stanovnika, Grad Zagreb usisao je iz okolnih područja oko 17.000 osoba te narastao na 807.000. Večernji

01.03.2020. (11:30)

Doba demografskih promjena

Do kraja stoljeća na svijetu će biti 11 milijardi ljudi

Prema procjenama UN-a, do kraja stoljeća na svijetu će živjeti 11 milijardi ljudi, a svaki treći čovjek živjet će u Africi. Islam će postati dominantna religija. Zemlje regije čeka najveći pad populacije u svijetu – Hrvata bi uz gubitak 47 posto stanovništva moglo ostati oko dva milijuna. Srbija će izgubiti 52 posto, a Bosna i Hercegovina 50 posto stanovništva. Tportal

13.09.2019. (17:30)

U minusu i ljudi i država

Sredinom prošle godine Hrvatska imala 4.087.843 stanovnika

Riječ je o nastavku kontinuiranog pada – lani je bilo 0,9% stanovnika manje u odnosu na prethodnu godinu, što je 36.688 ljudi manje, a pad su ostvarile gotovo sve županije osim Grada Zagreba, koji bilježi rast od 0,22%, i Istarske županije, koja broji 0,26% stanovnika više. Najviše stanovnika je u Zagrebu (804.507 ili 19,7% svih stanovnika) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (448,071 ili 11%), a najmanje u Požeško-slavonskoj (67,862 ili 1,7%) i Ličko-senjskoj županiji (45,184 ili 1,1%). Večernji

23.06.2019. (12:30)

Zlostavljanje statistikom

Eurostat treba prestati mučiti Hrvate ili: kako zaustaviti pad broja stanovnika

U novoj kolumni za Ekonomski lab, Velimir Šonje ironizira statistike koje dolaze od Eurostata kao “jednog od najvećih prikrivenih neprijatelja hrvatske države i hrvatskoga naroda”. “Potvrdom da je Hrvatska druga najsiromašnija zemlja EU, Eurostat je nastavio s nizom objava koje stvaraju kolektivnu anksioznost u domaćoj javnosti. Barem u onom dijelu javnosti koja čita i zna što je Eurostat”, kaže. Nedavno su objavljeni novi podaci o padu stanovništva, koji Hrvatsku svrstavaju na peto mjesto, bolje samo od Litve, Latvije, Rumunjske i Bugarske.

16.08.2017. (18:44)

Ljetni rast

Nin je rekorder, u špici sezone broj stanovnika naraste 5,5 puta

Nin u Zadarskoj i Medulin u Istarskoj županiji hrvatski su rekorderi po povećanju broja stanovnika tijekom ljeta – stanovništvo Nina, grada s oko 3.000 stanovnika, i Medulina, općine s oko 6.500 stanovnika, zbog turista se tijekom ljetne sezone poveća za gotovo pet i pol puta! Ovdje je riječ o manjim mjestima pa je moguć ovako veliki postotak, kod većih jadranskih gradova Šibenik i Pula u kolovozu imaju 30% više stanovništva, a Zadar 20%. Jutarnji

22.06.2017. (10:49)

Stara vijest

UN: Do 2050. u Europi će 35 posto stanovništva biti staro

Polovica rasta svjetske populacije s današnjih 7,6 milijardi na 9,8 milijardi stanovnika 2050. godine odnosit će se na samo devet država, otkrivaju predviđanja UN-a. Veličinom rasta vodeće države bit će Indija, Nigerija, DR Kongo, Pakistan, Etiopija, Tanzanija, SAD, Uganda i Indonezija. Rast stanovništva pada u gotovo svim regijama u svijetu, ali je skupina od 47 najmanje razvijenih zemalja svijeta između 2010. i 2015. imala zastrašujuće visoku razinu plodnosti od 4,3 djece po ženi. Stanovništvo Europe i dalje će postajati sve starije – danas je 25 posto stanovništva starije od 60 godina, a 2050. ta će brojka iznositi 35 posto. Index