Antiheroina opet napada

Albumom „Midnights” Swift je po četvrti put osvojila Grammy za album godine i tako nadmašila legende Franka Sinatru, Paula Simona i Stevieja Wondera, koji su tu nagradu osvojili po tri puta. Pjesmom godine proglašena je balada “What Was I Made For?”, napisana za film “Barbie”, koju izvodi Billie Eilish. SZA je ove godine zaradila najviše nominacija od svih izvođača – njih čak 9, uključujući za album godine i pjesmu godine, a nagradu je dobila za najbolju izvedbu pop dua/grupe u 2022. godini, i to za hit “Kiss Me More”, te nagradu za najbolju R&B pjesmu. Nagrade Grammy dodijeljene su u više od 90 kategorija, a pobjednike su izabrali glazbenici, producenti, inženjeri i drugi koji čine Recording Academy. Nacional donosi i cijeli popis.