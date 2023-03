Nenadmašna

Američka pop-pjevačica Taylor Swift pobijedila je u parnici protiv radijskog DJ-a koji ju je bio zgrabio za stražnjicu prije koncerta 2013., i to sve pred fotografom pa je incident i zabilježen fotografijom. BBC izdvaja 4 razloga zašto je ovaj slučaj važan: većina slučajeva seksualnog zlostavljanja, oko dvije trećine, se ne prijavi, a i ovaj je prijavljen tek 2 godina nakon što se dogodio i to kao reakcija na tužbu za klevetu; njenim fanovima ovaj slučaj mogao bi biti formativni trenutak za njihove ideje spola, seksa i odgovornosti; Swift je od svog napadača tražila samo jedan dolar odštete, a cilj joj je bio poslati poruku ženama da one same odluče što će tolerirati na svom tijelu; četvrta je stvar da je slavna osoba bila žrtva u ovom slučaju, a ne napadač kako to inače biva.