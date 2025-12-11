Kad kruh poskupi brže nego što živci popuste

Temeljna košarica od 51 artikla za četveročlanu obitelj u studenom je prosječno stajala 486,07 eura, što je 2,51 euro više nego u listopadu, pokazuje istraživanje portala koliko.hr i HUZP-a. Najskuplja je u Požeško-slavonskoj županiji (495,55 eura), a najjeftinija u Sisačko-moslavačkoj (477,39 eura). Cijene su se vratile na rujansku razinu, a posebno je pogođen samački život: košarica za samca košta 250,31 euro. Standardna košarica od 77 proizvoda također je poskupjela. Umirovljenici samci, upozorava HUZP, mogu si priuštiti tek polovicu. Poslovni