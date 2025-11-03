Kad se muškost prodaje u tubi, a samopouzdanje mjeri u nanogramima
Testosteron – hormon, brend i mit o vječnoj mladosti
Testosteron je od biološkog simbola muškosti postao tržišni proizvod i metafora vitalnosti. Sve češće se koristi i među ženama, kao sredstvo za energiju, libido i „mentalnu bistrinu“. No, iza marketinških obećanja o obnovi mladosti krije se složen hormon čija neravnoteža može ozbiljno narušiti zdravlje. Od sportskih dopinga do wellness tretmana, testosteron simbolizira opsesiju modernog društva brzim rješenjima i farmakološkim prečacima do samopouzdanja – i vječnog mita da se životna snaga može vratiti u bočici, tableti ili gelu. Igor Berecki za Bug