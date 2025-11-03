Testosteron – hormon, brend i mit o vječnoj mladosti - Monitor.hr
Kad se muškost prodaje u tubi, a samopouzdanje mjeri u nanogramima

Testosteron – hormon, brend i mit o vječnoj mladosti

Testosteron je od biološkog simbola muškosti postao tržišni proizvod i metafora vitalnosti. Sve češće se koristi i među ženama, kao sredstvo za energiju, libido i „mentalnu bistrinu“. No, iza marketinških obećanja o obnovi mladosti krije se složen hormon čija neravnoteža može ozbiljno narušiti zdravlje. Od sportskih dopinga do wellness tretmana, testosteron simbolizira opsesiju modernog društva brzim rješenjima i farmakološkim prečacima do samopouzdanja – i vječnog mita da se životna snaga može vratiti u bočici, tableti ili gelu. Igor Berecki za Bug


07.08.2024. (11:00)

I iza "woke" pokreta stoji znanost

Berecki o ulozi kromosoma, genima i hormona kod definiranja muškog i ženskog spola

Muški pimpeki i ženske pipice (a i cice, kad poslije narastu) anatomske su izrasline koje su jasno definirane i predodređene našim spolnim kromosomima: tko ima XX kromosome ta(j) je žensko, a ako posjeduje kombinaciju XY onda je muško – to znamo još iz satova biologije, ako ne i prije (a oni upućeniji znali su i ulogu hormona – testosterona kod muških i estrogena kod ženskih). Spolna obilježja se kod oplođene jajne stanice u maternici razvijaju tek nakon šest tjedana. Valja istaknuti kako se i mozak razvija na spolno specifičan način, a kromosomi, geni i hormoni mogu se ponašati i neočekivano – zbog čega možemo sresti fizički nedvosmislene žene koje međutim imaju XY (mušku) kombinaciju kromosoma ili pak tjelesno besprijekorne muškarce koji su u genetskom smislu XX žene. Igor Berecki za Bug se dotaknuo odnosa između roda i spola iz kuta znanstvenika.

24.04.2024. (19:00)

Pogađa otprilike jednu od deset žena u reproduktivnoj dob

Sindrom policističnih jajnika glavni je uzrok neplodnosti

Najčešći simptom sindroma policističnih jajnika su obilne i/ili neredovite mjesečnice, akne i debljanje. Manje uobičajeni znakovi su poteškoće sa spavanjem, depresija i promjene raspoloženja. Istraživanja pokazuju da 80% oboljelih ima depresiju, a 70% tjeskobu. Osim toga, gubitak kose je jedan od simptoma, nizak libido i kožni problemi. Tako se kod sindroma javljaju oznake na koži poput bradavica i madeža, najčešće oko vrata, ispod pazuha ili duž dijela tijela koji prekriva grudnjak. Osim ovih oznaka, javljaju se i tamne mrlje na koži. (Index)

14.02.2024. (18:00)

Nisu samo hormoni

Ljubav ima pozitivan utjecaj na mozak i organizam, “opasne situacije” mogu dodatno zbližiti parove

Kad se zaljubimo naše tijelo izlučuje cijeli koktel hormona: serotonin, feniletilamin, dopamin i oksitocin. Većina tih hormonskih transmitera nastaje u mozgu. Zaljubljeni prolaze kroz nekoliko faza, ovisno o tijeku ljubavnog odnosa: od dopamina i feniletilamina, koji izazivaju erotsku privlačnost prema drugoj osobi. Druga faza uključuje fizički dodir, a dokazano je da ljubljenje poboljšava metabolizam. Bujica zaljubljenosti ima veze s neuronskim aktivnostima područja mozga koja su uključena u nagrađivanje, motivaciju, emocije i seksualno uzbuđenje. Važan za partnerstvo je i hormon nježnosti – oksitocin. Ne treba posebno objašnjavati da to vodi prema seksu, koji, pokraj dobrobiti za fizičko, ali i psihičko zdravlje, uključuje potrošnju energije. No, hormoni se ne trebaju gledati izolirano od drugih čimbenika koji se javljaju kod ljubavi. Da bi se ljubav spasilo od svakodnevice endokrinolozi savjetuju da se primjerice ponekad izloži nekoj opasnoj situaciji, poput vožnji „vlakom smrti” u zabavnom parku. Opasne situacije zbližavaju parove. DW

04.07.2023. (22:00)

Dobro je znati

Hranom držite hormone pod kontrolom: Bolji san, manje stresa, pa i mršavljenje počinju uz ovih pet trikova

Neka zdrava prehrambena načela odnose se na  sve – na primjer, dovoljno vode i svježeg voća i povrća. No, kad je riječ o hormonima, mnogi savjeti o prehrani zanemaruju ogromnu razliku između zdravlja žena i muškaraca. Pet ključnih načina na koje žene mogu prilagoditi svoju prehranu kako bi održale ravnotežu hormona:

  • Pazite na jetru
  • Dodajte fermentiranu hranu
  • Izbjegavajte procesuiranu hranu
  • Stvorite period za jelo
  • Pratite razinu magnezija, Net.hr
17.02.2023. (09:00)

Om nom nom

Zašto se javlja pojačani osjećaj gladi nakon što se “napušimo”?

To da kanabis utječe na apetit, znali smo i ranije, ali ne i kako i zašto, tvrde znanstvenici koji stoje iza novog istraživanja. Postoji jedan hormon koji se otpušta kada nam je želudac prazan i koji signalizira mozgu da nam treba hrane. Kako se čini, kanabis aktivira taj hormon zbog čega se javlja osjećaj gladi. Iako i dalje nije poznato zašto, zanimljivo je otkriće da kanabis na taj način mijenja genetsku aktivnost moždanih ćelija u hipotalamusu. Jedno moguće objašnjenje navodi kako dobivamo više dopamina, čime se gubi osjećaj sitosti, a drugi mogući razlog je utjecaj na olfaktorne centre u mozgu, zbog čega bolje možemo “namirisati” hranu. IFL Science

02.07.2018. (22:28)

Dr. Sanja Toljan o čudesnoj moći hormona: Dok imate loše navike, niti jedna tableta ne djeluje. Dapače, možete imate nuspojave

13.02.2018. (22:26)

Kako li reagira s CH₃OH?!?

Hormon ljubavi ima formulu: C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂

Kemijski spoj C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂ je hormon oksitocin kojeg se povezuje s ljubavlju jer njegova koncentracija raste tijekom orgazma kod žena te kod seksualnog uzbuđenja i orgazma kod muškaraca. Oksitocin ima ulogu u stvaranju odnosa među odraslim pojedincima, važan je za povezivanje i osjećaj bliskosti i odanosti koja se stvara u vezama. Kod žena oksitocin ima ključnu ulogu u doživljavanju orgazma dok kod muškaraca utječe na potrebu za dodirivanjem i maženjem partnerice, što produbljuje osjećaj bliskosti i nježnosti, piše Pliva zdravlje i dodaje da ljubav ipak nije samo igra hormona 🙂

22.03.2017. (06:00)

06.03.2017. (06:00)

