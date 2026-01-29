Žele otjerati tuđe, a ubijaju svoje

The New Yorker objavio je naslovnicu Kipa slobode kao mete s deset pogođenih metaka, aludirajući na ubojstva Alexa Prettija i Renee Good u Minnesoti. Statua simbolizira američki poziv migrantima, što naslovnica kontrastira s tragičnim posljedicama stroge imigracijske politike Trumpove administracije. Incidenti su izazvali prosvjede, kritike pretjerane sile i zahtjeve za transparentnom istragom. Dok neki političari traže odgovornost, administracija brani postupke kao nužne za provođenje zakona, dodatno polarizirajući javnost. Index