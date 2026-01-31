The Boss has spoken!
Springsteenova protestna pjesma ‘Streets Of Minneapolis’ osvaja streaming servise, poruka Trumpu i ICE-u
Springsteenova pjesma brzo se proširila YouTubeom i ima 3,8 milijuna pregleda nakon nešto više od jednog dana. Službeni video objavljen je u četvrtak i prikupio je gotovo 850.000 pregleda u manje od 10 sati. Na iTunesu je prva u 19 zemalja. “Streets of Minneapolis” snažna je izjava o događajima koji su se u gradu odvijali tijekom proteklih tjedan do deset dana. Ravno do dna