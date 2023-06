Bilo u subotu

Jedan bend iz područja Hrvatske (Djeca!), drugi iz Slovenije (Joker Out) i treći iz Srbije (Buč Kesidi) su u subotu 27. svibnja na “otvorenom”, na sceni na Šalati u Zagrebu, djelovali kao da su formirani u istoj garaži, a ne u različitim državama… Publika je na Šalati završila kao vol u kupusu, plesni ritmovi su udarali sa svih strana bez zaustavljanja… Iako je na koncertu dominirala mlađahna generacija posjetitelja, nije bilo neobično vidjeti ni sredovječne osobe, kao ni roditelje sa svojim tinejdžerskim podmlatkom u subotnjem izlasku… Pančevački samozvani samopojašnjavajući ljevoruki disco pop-rock electro boy band duo Buč Kesidi. Ako bilo koji izvođač dogura do koncerta na Šalati (uz napomenu da se na tribine nije moglo, ali vjerojatno je da bi se i to rasprodalo) sa samo tri albuma (od kojih je jedan live), jednim filmom i par singlova, to je već samo po sebi impresivno postignuće… Temeljit osvrt i velika galerija slika Vedrana Metelka na Ravno do dna