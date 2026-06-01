Pozdrav gladna braćo!

TikTok tjedna: Gastro tražilica
@gastrotrazilica Kraljica soparnika ✨ U sklopu Fešte o’ pure u Žrnovnici, mjestu smještenom istočno od Splita na području povijesnih Poljica, karizmatična i vrijedna Nensi pred mnoštvom je posjetitelja pripremala jedan od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta – soparnik. Poljički soparnik tradicionalno je jelo iz Poljica, područja između Splita i Omiša. Priprema se od tankog tijesta punjenog blitvom i kapulom, a nakon pečenja na kominu premazuje se maslinovim uljem i češnjakom. Nekada je bio jednostavno posno jelo dalmatinskih težaka i neizostavan dio obiteljskih okupljanja, blagdana i korizmenih dana, dok se danas smatra jednim od simbola dalmatinske gastronomije. Posebnu vrijednost ovoj priči daje činjenica da je uz Nensi bio i njezin sin, koji joj je pomagao u pripremi. Upravo se tako stoljećima čuva tradicija – prenošenjem znanja, vještina i ljubavi prema baštini s koljena na koljeno. Soparnik danas nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih autohtonih proizvoda Dalmacije. #gastrotražilica #soparnik #recept #hrana #split ♬ izvorni zvuk – Gastro tražilica
Gastro tražilica postala je jedna od najvažnijih online destinacija za pronalazak dobre klope, recenzije restorana i druge vrste gastronomske ponude. Za vikend su lansirali viralan video snimljen na Fešti o’pure u Žrnovnici kod Splita (Dalmacija Danas). Pokraj tradicionalnih jela od palente, posebnu pažnju privukla je mlada dama koja je pred ljudima pripremala soparnike, tradicionalni poljički specijalitet od tankog tijesta, blitve i kapule, premazan maslinovim uljem i češnjakom. Video je u samo 24 sata prešao brojku od milijun pregleda. Samo na Instagramu prati ih više od 145 tisuća pratitelja. Index