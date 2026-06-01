Pozdrav gladna braćo!

Kroz opušten razgovor prisjeća se svojih profesionalnih početaka u Esplanadi, rada u Interkontinentalu pa sve do emisije Male tajne velikih majstora. Govori i o odlasku u Švicarsku, Michelinovim zvjezdicama, te o važnosti tradicije, teškog rada i lokalnih namirnica naspram današnjih ready made trendova s interneta. Nagulio se krumpira i naljuštio luka, a ručno je radio i majonezu. Smatra da mladi kuhari danas prebrzo misle da su chefovi samo zato što kupe skupi nož i nađu recept na internetu. Oštro kritizira i prehranu današnje mladeži te smatra da bi pekare kraj škola trebalo zakonom regulirati. Uspoređuje ih s kockarnicama, djeca tamo jedu proizvode najniže kvalitete. No, smatra da gastronomija općenito kod nas ide u dobrom smjeru. Od naših domaćih jela preferira maneštru od bobića, sarmu i pire krumpir, gregadu, češnjovke, a uvijek posebno ističe i štrukle. Za razliku od drugih podcasta, kaučem i statičnim kadrovima, razgovor se vodi u toplom, prirodnom ambijentu Karapandžina doma.