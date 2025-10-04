Gurmani, ne tražite dalje
Gastro tražilica pokrenula svoj podcast: Gastrofon. Prvi gost vlasnik legendarne kafane
U premijernoj epizodi Gastrofona, vjerojatno jedinog domaćeg podcasta specijaliziranog za gastronomiju, ugostili su Milu Stojkovića, legendu srpskog roštilja i vlasnika niške kafane Mrak, koja posluje još od 1991. godine. Tijekom više od tri desetljeća, kafana Mrak postala je prava institucija roštilja i, prema mnogim gastro entuzijastima i food blogerima, jedno od najboljih mjesta za roštilj na Balkanu. Pričali su o počecima i izazovima, preko kriznih trenutaka i današnjih problema s nabavom mesa, pa sve do specijaliteta koji su ga proslavili.