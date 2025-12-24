Kuhar koji je osmislio karađorđevu šniclu: Tito je bio najveći prevarant, najveći mangup, najveći pijanac i gurman, ali i švaler - Monitor.hr
Danas (08:00)

Čovjek koji je skuvao historiju

Kuhar koji je osmislio karađorđevu šniclu: Tito je bio najveći prevarant, najveći mangup, najveći pijanac i gurman, ali i švaler

Milovan Mića Stojanović nije bio samo dugogodišnji kuhar Josipa Broza Tita, već i dvostruki svjetski prvak u kuhanju, diplomatski kuhar i čovjek koji je hranio državničku elitu jednog razdoblja. Upravo je on 1956. godine osmislio Karađorđevu šniclu, kao domaću interpretaciju kijevskog kotleta – jelo koje je s vremenom preraslo u simbol i nezaobilazni dio srpske gastronomske baštine. Gastro tražilica jedan je od rijetkih kanala (i medija uopće) kojem je legendarni kuhar, koji gazi devedesete, uopće pristao dati intervju. Karađorđeva je nastala slučajno, spremio ju je za Titovu snahu Tamaru, a s predsjednikom SFRJ ima i brojne anegdote. Autor je i knjige “Kako sam skuvao historiju“.


24.10. (15:00)

Kad chef servira – medijima po prstima

Mario Mandarić o Forbesu, Ramsayu i Butkoviću: Kult Plave Kamenice? Moj žig, hvala lijepo

Chef i poduzetnik Mario Mandarić u podcastu Gastro tražilice otkriva detalje o karijeri od Tajlanda do Gordona Ramsayja, pilotskoj školi i planiranom preseljenju Bistra 96. Najviše prašine digla je njegova poruka novinaru Davoru Butkoviću, s kojim vodi višegodišnji medijski rat – od oštrih kolumni do registracije žiga “Kult Plave Kamenice” kao vlastite ironije na račun portala koji ga kritizira. Mandarić tvrdi da Butković “piše po narudžbi”, dok on sam, kaže, danas više kuha – i leti – nego što čita portale. Smatra da je Michelinova zvjezdica relevantna potvrda kvalitete i odlična za marketing, ali ne bi trebala biti cilj. Kaže da svi hrvatski restorani koji imaju zvjezdicu to doista i zaslužuju.

05.10. (00:00)

Gurmani, ne tražite dalje

Gastro tražilica pokrenula svoj podcast: Gastrofon. Prvi gost vlasnik legendarne kafane

U premijernoj epizodi Gastrofona, vjerojatno jedinog domaćeg podcasta specijaliziranog za gastronomiju, ugostili su Milu Stojkovića, legendu srpskog roštilja i vlasnika niške kafane Mrak, koja posluje još od 1991. godine. Tijekom više od tri desetljeća, kafana Mrak postala je prava institucija roštilja i, prema mnogim gastro entuzijastima i food blogerima, jedno od najboljih mjesta za roštilj na Balkanu. Pričali su o počecima i izazovima, preko kriznih trenutaka i današnjih problema s nabavom mesa, pa sve do specijaliteta koji su ga proslavili.

16.08. (19:00)

Kako se riješiti turista, a da se ne baviš rentanjem

Vlasnici restorana u Pirovcu vrijeđaju goste u recenzijama, iz Gastro tražilice provjerili kakva im je hrana

Riječ je inače o ugostiteljskom objektu koji ima uglavnom pozitivne recenzije, što domaćih, što stranih posjetitelja, no pozornost javnosti privukli su odgovorima na one negativne, u kojima vrijeđaju goste. “S oproštenjem, vas dvoje skupa da skočite u more s rive, napravili biste poplavu do Austrije… hitno na dijetu!!!! HITNO”… “Tu zvjezdicu će ti mama na čelo dobiti prilikom upoznavanja na PornHubu”… Valja napomenuti kako se gosti žale na visoke cijene i eventualno na osoblje, a ne na hranu. Jutarnji Iz GT-a su tri jela platili 50 eura i ne preporučuju ga, ne samo zbog cijena, a niti zbog njihovih odgovora na recenzije.

26.05. (19:00)

Zdravlje na tanjuru, dim u očima i samo sol i papar u srcu Amerike

Tipsy Podcast: SAD nije samo junk food, a u Texasu protiv Donalda Trumpa rijetko tko govori

Da Amerika nije kako je mi doživljavamo, najviše preko vanjske politike i Donalda Trumpa kao popkulturalne ikone, rekao je Miro iz Gastro tražilice u Tipsy podcastu. On je nedavno posjetio Texas, gdje je recenzirao restorane, najviše one koji se bave američkim roštiljom. Općenito kaže da je jeo vrlo zdravu hranu (za koju treba znati kako doći do nje, ipak se radi o naciji najpoznatijoj po McDonaldsu i junk foodu).  Teksaški roštilj se razlikuje od balkanskog po pripremi i vremenu posvećenom mesu. Kvaliteta mesa i način pečenja su na visokoj razini. Iako se smatra da je američka hrana prezačinjena, pravi majstori roštilja koriste samo papar i sol za brisket, a umaci su dodatak.

04.05. (10:00)

Jedi kao lokalac, malo za promjenu

Gdje se u Sarajevu dobro jede, a za manje od pet eura? Neno Cooks i Gastro Tražilica imaju odgovor

Središnji dio Sarajeva, konkretna jela za oko 10 maraka (cca 5 eura), a da nisu ćevapi ili druga vrsta brze hrane. U novoj epizodi Miro iz Gastro Tražilice udružio se s drugim gastro influencerom Nenom Cooksom pa po Sarajevu otkriva male lokalne i nerazvikane restorane i zalogajnice, a relativno blizu centra Sarajeva.

19.04. (21:00)

Zabavljao je Balkan, sad ga i dirne u srce

Nitko nije tako preokrenuo priču kao pjevač Lepi: Od meme lica do čovjeka s toplom pričom

Redžep Redžepović Lepi bio je poznat kao folk pjevač, čiji su niskobudžetni spotovi zabavljali regiju prije desetak godina (N1). Nedavno je opet postao popularan, ali iz drugih razloga… nakon gostovanja u podcastu kod Lake, gdje je ispričao svoju nimalo laku životnu priču, ljudi su imali prilike vidjeti koliko se tu zapravo radi o vrlo kulturnom, pristojnom i skromnom te zapravo pomalo sramežljivom, ali iskrenom i dobrom čovjeku. U novoj epizodi Gastro Tražilice, snimljenoj nedavno u Sarajevu, s Lepim pričaju o ćevapima i životu.

22.01. (15:00)

Influenceri tjeraju biznis

Gastro tražilica: Youtuberi i pjevači iz regije pokrenuli svoje grickalice, za junk food – nisu loši

Po uzoru na poznate svjetske YouTubere, i ovi iz naše regije su izbacili svoje prehrambene proizvode – čipse, smokije, čokoladice i energetska pića. Za razliku od fast fooda koji je neslavno pokrenuo Baka Prase, Miro iz Gastro Tražilice o njegovom čipsu ima nešto povoljnije mišljenje. Slično je i s grickalicama koje su pokrenuli bosanski pjevači Buba Corelli, Jodža i Jala Brat. No, valja uzeti u obzir kako i dalje govorimo o kategoriji junk fooda.

21.10.2024. (15:00)

Iz serijala 'gastrovanje'

Gastro tražilica: Najgore ocijenjeni restoran u Hrvatskoj… s razlogom

Miro iz Gastro Tražilice otišao je vidjeti zašto je jedan restoran, i to iz Pule, najgore ocijenjen, kako na Tripadvisoru, tako i drugdje. Na ćevapima je pronašao nekakve dlačice, ajvar je, kaže, imao okus po trulom povrću, loše mu je bio pripremljen rižoto, pommes frites se izgleda pržio na već korištenom ulju, a puno boljeg okusa nije ni bolonjez… Tu se ne radi o gastro zamci za turiste, već o prevari…