Čovjek koji je skuvao historiju
Kuhar koji je osmislio karađorđevu šniclu: Tito je bio najveći prevarant, najveći mangup, najveći pijanac i gurman, ali i švaler
Milovan Mića Stojanović nije bio samo dugogodišnji kuhar Josipa Broza Tita, već i dvostruki svjetski prvak u kuhanju, diplomatski kuhar i čovjek koji je hranio državničku elitu jednog razdoblja. Upravo je on 1956. godine osmislio Karađorđevu šniclu, kao domaću interpretaciju kijevskog kotleta – jelo koje je s vremenom preraslo u simbol i nezaobilazni dio srpske gastronomske baštine. Gastro tražilica jedan je od rijetkih kanala (i medija uopće) kojem je legendarni kuhar, koji gazi devedesete, uopće pristao dati intervju. Karađorđeva je nastala slučajno, spremio ju je za Titovu snahu Tamaru, a s predsjednikom SFRJ ima i brojne anegdote. Autor je i knjige “Kako sam skuvao historiju“.