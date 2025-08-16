Kako se riješiti turista, a da se ne baviš rentanjem

Da Amerika nije kako je mi doživljavamo, najviše preko vanjske politike i Donalda Trumpa kao popkulturalne ikone, rekao je Miro iz Gastro tražilice u Tipsy podcastu. On je nedavno posjetio Texas, gdje je recenzirao restorane, najviše one koji se bave američkim roštiljom. Općenito kaže da je jeo vrlo zdravu hranu (za koju treba znati kako doći do nje, ipak se radi o naciji najpoznatijoj po McDonaldsu i junk foodu). Teksaški roštilj se razlikuje od balkanskog po pripremi i vremenu posvećenom mesu. Kvaliteta mesa i način pečenja su na visokoj razini. Iako se smatra da je američka hrana prezačinjena, pravi majstori roštilja koriste samo papar i sol za brisket, a umaci su dodatak.