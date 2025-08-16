Kako se riješiti turista, a da se ne baviš rentanjem

Vlasnici restorana u Pirovcu vrijeđaju goste u recenzijama, iz Gastro tražilice provjerili kakva im je hrana - Monitor.hr
Vlasnici restorana u Pirovcu vrijeđaju goste u recenzijama, iz Gastro tražilice provjerili kakva im je hrana

Riječ je inače o ugostiteljskom objektu koji ima uglavnom pozitivne recenzije, što domaćih, što stranih posjetitelja, no pozornost javnosti privukli su odgovorima na one negativne, u kojima vrijeđaju goste. “S oproštenjem, vas dvoje skupa da skočite u more s rive, napravili biste poplavu do Austrije… hitno na dijetu!!!! HITNO”… “Tu zvjezdicu će ti mama na čelo dobiti prilikom upoznavanja na PornHubu”… Valja napomenuti kako se gosti žale na visoke cijene i eventualno na osoblje, a ne na hranu. Jutarnji Iz GT-a su tri jela platili 50 eura i ne preporučuju ga, ne samo zbog cijena, a niti zbog njihovih odgovora na recenzije.


