Džepni doktor za vaše loše odluke

TikTok tjedna: Reid Olson
Danas (16:00)

TikTok tjedna: Reid Olson

@_reidolson_Just my personal opinion- if you know someones into you, and you know youre not into them, make it clear and create some distance. I think we ten to interpret attention as rewarding when its from people we want, regardless of words.

♬ original sound – Reid olson


Junak ovotjedne rubrike je autor kratkih, instant self-help videa koji su istovremeno vrlo kreativni i izuzetno precizni u poruci. Kroz svoje sadržaje prikazuje najčešće zamke u životnim odlukama – od odabira partnera, ostanka u lošim odnosima, do ukazivanja na propuštene prilike. Također, tjera da preispitate neke svoje odluke u vezi odnosa s drugima, kako ste tretirani, ali i kako tretirate druge oko sebe. Ima i Instagram


09.03. (19:00)

TikTok tjedna: Mitch Clark

@mitchckDoes your iPhone take invisible pictures every 5 seconds?

♬ original sound – Mitch


Mitch Clark je glas razuma u digitalnom kaosu. Specijalizirao se za raskrinkavanje dezinformacija, teorija zavjere i lažnih AI videa, objašnjavajući složene pojmove jednostavnim jezikom. Osim što nas uči kritičkom razmišljanju, besplatno dijeli praktične savjete o tehnologiji koju svakodnevno koristimo, a zapravo je nedovoljno poznajemo. Ima i Instagram profil

02.03. (18:00)

TikTok tjedna: Profesor Momir

@profesor.momir Zašto muškarcima mnogo teže padne prehlada nego ženama? želim svima što zdraviji januar ❤️ scene iz klipova: 1. Jimbo.h / tt 2. caroleeeeen / tt #prehlada #bolest ♬ original sound – Profesor Momir


Profesor iz naše regije, koji govori nama razumljivim jezikom, u svojim objavama na vrlo slikovit i duhovit način objašnjava zanimljivosti iz raznih područja – od medicine do brojnih drugih znanstvenih disciplina. Ima i Instagram

26.02. (21:00)

TikTok Tjedna: SetupsAI

@setups_ai Powerful websites you should know (part 651) repair your car #mechanic #car #carrepair ♬ original sound – SetupsAI


Ovaj odličan profil na TikToku nam je iskočio na feedu i otkrio nam cijeli svemir zanimljivih i korisnih web stranica za koje ne bismo ni znali da postoje. One koje smo isprobali – funkcioniraju. Iskočio nam na Instagramu, ali TikTok je prijateljskije nastrojen za ovu platformu.