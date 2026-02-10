TikTok tjedna: tangaden osvaja najveće hrvatske vrhove - Monitor.hr
Da se čovjek malo odmakne od ekrana (osim kad treba snimati)

TikTok tjedna: tangaden osvaja najveće hrvatske vrhove

@tangaden️Ivančica – 9/21 ️♬ original sound – Den


U serijalu najviših hrvatskih vrhova, na TikTok profilu TanDagen (ima ga i na Instagramu) prikazuje najveće vrhove hrvatskih gora i planina po županijama.


Slične vijesti

07.10.2025. (07:00)

A i nije baš šetnja parkom

Kako preživjeti lavinu: brzo reagirati i znati svoje granice

Trojica hrvatskih planinara poginula su u lavini na Julijskim Alpama u Sloveniji. Predsjednik HPS-a Darko Berljak ističe da preživljavanje ovisi o brzini spašavanja – najbolje šanse su u prvih 10–15 minuta. Ključ je znati svoje sposobnosti, procijeniti rizike i imati adekvatnu opremu poput lavinskih primopredajnika i sondi. Statistike pokazuju da nesreće češće pogađaju iskusnije planinare koji precjenjuju svoje mogućnosti. HPS provodi škole planinarenja kako bi planinari sigurnije uživali u planinama. tportal

27.09.2025. (09:00)

Zamisli da ukližeš… ali s vrha Everesta

Poljak Andrzej Bargiel ispisao povijest – skijao niz Mount Everest bez kisika


Poljski ski-alpinist Andrzej Bargiel (37) postao je prvi čovjek koji je bez boce kisika popeo Mount Everest i zatim se na skijama spustio sve do podnožja snijega. Uspon je trajao gotovo 16 sati kroz tzv. “zonu smrti”, a potom je Bargiel krenuo niz južnu rutu, s pauzom u Kampu II zbog mraka. Sljedeće jutro, uz pomoć drona kojim je upravljao brat Bartek, svladao je opasni Khumbu ledenjak i stigao u bazni kamp. Više od 6.000 ljudi popelo se na Everest, manje od 200 bez kisika – ali nitko dosad nije skijao natrag. Kažu na Red Bullu, a umjetna inteligencija je provjerila – da se to zaista dogodilo.

03.02.2025. (15:00)

Za brze planinare - kad nemaš vremena za ekspediciju od tri mjeseca, ali imaš 100.000 eura

Uvode ‘flash-ekspedicije’ na Mt. Everest: Komercijalni uspon na vrh svijeta u rekordnom roku

Austrijska agencija Furtenbach Adventures planira ekspediciju na Everest koja će trajati samo tjedan dana. Četiri britanska planinara, prethodno aklimatizirana u hipoksičnim šatorima, koristit će ksenon kako bi ubrzali proizvodnju crvenih krvnih stanica. Nakon dolaska u Katmandu, helikopter ih prebacuje u bazni kamp, a odatle odmah kreću prema vrhu. Stručnjaci upozoravaju na moguće zdravstvene rizike, dok kritičari raspravljaju je li to doping. No, tržište za ultra-brze uspone raste, a Furtenbach tvrdi da njegovi klijenti imaju najbolju stopu uspjeha i sigurnosti. DW

13.05.2024. (11:56)

Iskusni planinar: planinarenje je promijenilo moj život, imam tijelo kakvo želim, a i mentalno sam zdraviji

29.05.2023. (13:20)

Ovako nekako - Cliffhanger (1993)

Spašena Hrvatica s planine Velež i prevezena u bolnicu

Radi se o 62-godišnjoj planinarki, ima ozljede prsnog koša, bez gubitka krvi. Hrvatici koja je pothlađena satima visjela sa stijene pokušali su prići helikopterom, ali ni nakon 20 naleta helikopter nije mogao blizu. Angažirali su GSS Mostar čiji su članovi uspješno došli do nje. “Žena je bila s grupom planinara i nekako je pala. Akcija spašavanja trajala je 12 sati. U spašavanju je sudjelovalo 11 stanica i 60 ljudi, FGSS je izašao s tri stanice i još je bilo službenica civilne zaštite, ukupno je stotinjak ljudi sudjelovalo u akciji.” 24 sata

04.06.2022. (17:00)

Spremate li se u planine...

HGSS-ovac o akciji spašavanja: Visio je na granama, držao se za njih kao mačak…

“Kada se ide na planinu treba se za nju pripremiti, treba znati kuda se ide, koliko će se na planini boraviti. Trebate se slojevito obući i obuti čvrste planinarske cipele, ponijeti kutiju prve pomoći, napunjeni mobitel, dosta kalorične hrane i izotoničkih napitaka. Obavezno uvijek nekome javite i obavijestite kamo idete. Važno je i da na planinu nikada ne idete sami“, istaknuo je HGSS-ov spasilac Mario Šaban. Prisjetio se i akcije spašavanja korejskoga turista u Nacionalnom parku Plitvička jezera. “Turist je fotografirao preko ruba i pao dolje. Visio je na granama, držao se za njih kao mačak. Kad sam sišao po njega, u akciji spašavanja morao sam polomiti dosta grana, a on me je u jednom trenutku pitao: ‘Pa kako? Vi lomite grane, a ovo je nacionalni park?’“. Slobodna

23.05.2021. (16:30)

Super Mario na vrhu svijeta

Mario Celinić jutros se popeo na Mount Everest i tako postao šesti Hrvat kojem je to uspjelo!

Nakon prebolijevanja COVIDA-19, vraćanja u Katmandu te povratka u bazni kamp, naš Mario Celinić krenuo je jučer u šest poslijepodne te se danas u ranim jutarnjim satima uspeo na vrh svijeta. Postao je tako šesti Hrvat koji je stao na Mount Everest (Chomolungma na tibetanskom) nakon Stipe Božića koji se popeo dvaput, 1979. i 1989. te Darije i Iris Bostjačić, Ene Vrbek i Milene Šijan 2009. Kako je silazak najopasniji dio planinarskih pohoda, Mario je trenutačno u dobroj poziciji jer je pred njim dan za oprezno spuštanje pri čemu mu želimo punu koncentraciju i svu sreću. Jutarnji list