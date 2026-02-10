Da se čovjek malo odmakne od ekrana (osim kad treba snimati)

“Kada se ide na planinu treba se za nju pripremiti, treba znati kuda se ide, koliko će se na planini boraviti. Trebate se slojevito obući i obuti čvrste planinarske cipele, ponijeti kutiju prve pomoći, napunjeni mobitel, dosta kalorične hrane i izotoničkih napitaka. Obavezno uvijek nekome javite i obavijestite kamo idete. Važno je i da na planinu nikada ne idete sami“, istaknuo je HGSS-ov spasilac Mario Šaban. Prisjetio se i akcije spašavanja korejskoga turista u Nacionalnom parku Plitvička jezera. “Turist je fotografirao preko ruba i pao dolje. Visio je na granama, držao se za njih kao mačak. Kad sam sišao po njega, u akciji spašavanja morao sam polomiti dosta grana, a on me je u jednom trenutku pitao: ‘Pa kako? Vi lomite grane, a ovo je nacionalni park?’“. Slobodna