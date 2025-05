Kad ljubav pukne, a troškovi ostanu

Oštre sankcije za neplaćanje alimentacije proizlaze iz Obiteljskog zakona, u kojem se propisuje kaznena odgovornost za roditelje koji ne izvršavaju svoje obveze. Do tri godine zatvora kazna je s kojom se suočava rastavljeni roditelj koji više mjeseci ne podmiruje financijsku obvezu uzdržavanja djeteta. Ako roditelj svoju obvezu ne ispunjava uredno i u cijelosti, drugi je roditelj dužan obavijestiti Centar za socijalnu skrb i on, ukoliko ovršni postupak ne uspije, pokreće tužbu protiv dužnika. Roditelj s kojim dijete živi u slučaju neplaćanja alimentacije ima pravo na privremeno uzdržavanje na teret Centra za socijalnu skrb dok roditelj obveznik uzdržavanja ne počne ponovno ispunjavati svoju obvezu, a najdulje u trajanju od tri godine. Prema zakonu, roditelji su dužni uzdržavati dijete do završetka školovanja, a najdulje do 26. godine života. Raspodjela obveza prvenstveno ovisi o tome s kime dijete živi. Članak donosi i način kako se izračuna iznos alimentacije. Prema procjenama, u Hrvatskoj za oko 9000 maloljetne djece roditelji ne plaćaju alimentaciju. Tportal