Muškarci u krizi

Bivši kickbokser, profesionalni ženomrzac i online poduzetnik Andrew Tate (36) uputio je potkraj 2022. bahati tvit ekološkoj aktivistici Greti Thunberg (19) o svojoj kolekciji sportskih automobila. „Daj mi svoj mejl, da ti pošaljem kompletan popis mojih automobila i njihovih ogromnih emisija“, napisao je Tate. Vjerojatno je mislio da će si povećati popularnost ismijavanjem Gretine posvećenosti klimatskom aktivizmu, no dogodilo se suprotno. Ubrzo je uhićen u Rumunjskoj zbog teških optužbi za svodništvo i trgovinu ljudima. Automobili se rutinski koriste kao simbol potencije i statusa muškaraca: slika kojom je ilustrirao svoj tvit na kojoj toči gorivo u automobil, uz sugestije o „ogromnim emisijama“, nosila je energiju neželjenih slika muškog spolovila koje neki jadnici šalju u privatnim porukama. Thunberg je toga bila svjesna kad mu je odgovorila: „Da, molim te, prosvijetli me. Možeš mi pisati na adresu smalldickenergy@getalife.com“. Njen odgovor brzo se proširio mrežom i postao jedan od 10 najboljih tvitova svih vremena. Peščanik/Guardian

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022