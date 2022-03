Još smo dobro i prošli s takvim stručnjacima

U ovo teško ratno vrijeme nam je nasušno trebala jedna odlučna muževna figura, jedan snažni udar testosterona na malim ekranima. Tko Marija Banožića zna samo u civilnoj odjeći, rekao bi da je on nekakav prepadnuti pacifist, slabić, metroseksualac koji u Tupperware posudu sprema ostatke falafela, ali s vojničkom kapom i jaknom to je druga, posve druga osoba. Napadnu li nas Rusi, vidjet ćete, on će biti simbol našeg otpora, junak iz narodne predaje, legendarni gerilski vođa koji će svojom nevelikom, ali vrhunski obučenom jedinicom izluđivati neprijatelja. Munjevito će udarati gdje ga nitko ne bi očekivao i nestajati kao prikaza. Kao da ga nikad nije bilo. Nitko ustvari neće znati tko je on. Znat će mu se samo nadimak. Komandant Jaglac – piše Ante Tomić. Slobodna…