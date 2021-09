Nema sveca bez prošlosti ni grešnika bez budućnosti

Ali, onda je došla devedeseta i hrvatski je čovjek, jedan po svemu superiorni oblik života, jedan intelektualni i moralni Übermensch poput pokojnog Ivana Milasa, shvatio da je to bezveze. Urbanistički zavod, rekao je hrvatski čovjek podsmješljivo, to je sovjetska izmišljotina koju slobodno možemo ugasiti. Otkako smo raskrstili sa socijalizmom i Jugoslavijom, gradove više nije trebalo planirati. To će kapitalizam bez ljudskog upletanja, na autopilotu učiniti, vjerovalo se tih godina. Kvartovi i ulice u mladoj će hrvatskoj državi dolaziti neprimjetno i tiho po diktatu tržišta, što samo sebe regulira nalik novim pećnicama što se čudesno same čiste od čađe i masnih naslaga… piše Ante Tomić za Slobodnu. Inače, na Autografu naslov kolumne glasi – Zgrade na Žnjanu: kao da se netko pijan ispovraćao.