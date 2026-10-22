Pjevači i glumci neprijatelji broj 1
Top lista kancelista: Hrvatska svoju kulturu otkazivanja shvaća ozbiljnije od većine zapadnih država
Svaka zapadna država vodi kulturne ratove, ali samo u Hrvatskoj ratovi vode kulturu. Svaka zapadna država ima svoje tankoćutne wokere, ali samo su u Hrvatskoj tankoćutni wokeri prekaljeni ratni veterani, piše Boris Postnikov za Novosti. Braniteljske udruge, desnica i navijačke skupine uz podršku države otkazuju koncerte, predstave i festivale. Satirični “stručni žiri” sastavio je top-listu takvih zabrana. Među “nagrađenima” su se našli glumac Sergej Trifunović, pisci Miljenko Jergović i Jurica Pavičić, glazbenici Bajaga i Svetlana Spajić, ljevičarski festivali, te navijačke skupine Torcida i pobjednički BBB (jedni u ulozi kanceliranih, a drugi koji ga provode)…