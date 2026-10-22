Pjevači i glumci neprijatelji broj 1

Dok su nas uvjeravali da se iz slobodnog tržišta rađaju politička sloboda i demokracija, Facebook, X i ostali nisu šerali slične ideale pa su se bez problema transformirali u medijske platforme za najekstremnije stavove. Šta da se radi: sloboda tržišta, ispada, nije umjela da pjeva onako kako su slobodnotržišni ideolozi pjevali o njoj.

Sve bi se ovo, jasno, odvilo na isti način čak i da su naši novinari bili sposobni pokazati barem malo kritičnosti prema toj ideologiji. Pošto nisu, međutim, onda u završnoj ironiji ima i neke poetske pravde.

Jer ako si decenijama poslušno šutio o poslovnim praksama Ivice Todorića, najmoćnijeg među poduzetnicima, onda i nema većeg razloga da te ljudi danas slušaju. Ako si opsesivno plasirao prazna obećanja Mate Rimca, nema povoda da ti sada vjeruju.

Ako si Vuka Vukovića promovirao u jednog od vodećih ekonomskih stručnjaka, sam si sebi namjestio postelju. Poduzetnička ideologija, na kraju krajeva, oduvijek je počivala na pripovijesti o slobodi i odgovornosti. Ali golema većina novinara koji su tu ideologiju opsluživali nije, nažalost, bila sposobna ni za jedno ni za drugo. Iz serijala tekstova Borisa Postnikova za Novosti

Prvi dio feljtona “Aleja poduzetničkih heroja” pročitajte na ovom linku, drugi dio ovdje, treći ovdje, a četvrti dio ovdje.